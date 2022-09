«Bidule», «Enfumage» : le Conseil national de la refondation de Macron étrillé par l'opposition

Le Conseil national de la refondation a débuté le 8 septembre à Marcoussis, à huis clos. Les partis d'oppositions ont refusé d'y participer, le qualifiant de divers sobriquets : plan communication, contournement du Parlement, consultation factice...

Le 8 septembre à Marcoussis (Essonne) s'est réunie à huis clos la première rencontre du Conseil national de la refondation (CNR), souhaité par Emmanuel Macron. Ce nouveau comité Théodule a été boycotté par les oppositions politiques.

A gauche, l'ancien candidat du parti communiste (PCF) à la présidentielle, Fabien Roussel, se moque qu'Emmanuel Macron «installe aujourd'hui un "CNR" avec plus d’absents que de présents pour contourner le Parlement, affaiblir la démocratie sociale et en finir avec le paritarisme». «Nous n’en serons pas ! Nous serons à la Fête de l'Humanité pour débattre et faire vivre les Jours heureux», explique le député PCF.

Pour la chef de file des députés Insoumis (LFI), Mathilde Panot, «le bidule est devenu bide». «Le 49-3 à l’Assemblée et des bitoniaux à huis-clos. Ce n'est pas une discussion, c’est un soliloque», étaye l'élue du Val-de-Marne. Le Premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, confirme également que le PS ne souhaite pas participer «à la mise en place d’un Parlement de substitution, ni à une consultation factice qui aurait pour seule vocation de mettre en valeur votre politique».

A droite de l'échiquier politique, les critiques ont également fusé. Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, a annoncé sur France Inter le 7 septembre son refus d'y participer, estimant que «la confusion des genres entre démocratie participative et démocratie représentative ne fera pas avancer les choses». Il a rappelé que c'était le rôle du Parlement d'incarner «la démocratie représentative», et qu'il existait déjà un «forum de la société civile» avec le Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Interviewé sur Sud radio, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a précisé que «dans la constitution, la souveraineté nationale appart[enait] au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum». «[Emmanuel] Macron a toujours piétiné le Parlement et n'a jamais consulté les Français. Je n’ai pas l’habitude de cautionner un tel enfumage», a-t-il argumenté.

L'eurodéputé du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a déclaré le 7 septembre que le RN avait également décliné «l'invitation d'Emmanuel Macron [car] l'avenir de la France se décid[ait] et se débat[tait] à l'Assemblée nationale». Sur Cnews le 8 septembre, il a soutenu qu'Emmanuel Macron essayait «de contourner les institutions». «Nous ne souhaitons pas participer au plan com’ du président de la République», a-t-il asséné.

L'ex-président François Hollande, jamais avare de piques envers son successeur, a aussi douté de la nécessité d'un «nouveau "machin"», en reprenant à plusieurs reprises – dont le 8 septembre sur France inter – à son compte une formule du général de Gaulle à propos de l'ONU.

L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et président du parti Horizons (centre droit, allié de la majorité), Edouard Philippe, a également décidé de ne pas se rendre au Conseil national de la refondation.