A Bali, Xi Jinping avertit Joe Biden sur Taïwan et plaide pour des pourparlers entre Moscou et Kiev

Les présidents chinois et américain se sont rencontrés à Bali dans un contexte mondial tendu, marqué par la récente crise provoquée par la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et par le conflit en Ukraine.

Le président chinois Xi Jinping a soufflé le chaud et le froid lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden à Bali, en Indonésie, qui a duré trois heures ce 14 novembre. «Dans les circonstances actuelles, la Chine et les États-Unis partagent plus, et non moins, d'intérêts communs», a déclaré Xi Jinping à Joe Biden.

Pékin ne cherche pas à défier les États-Unis ou à «changer l'ordre international existant», a ajouté Xi Jinping, appelant les deux parties à «se respecter mutuellement», toujours selon ce communiqué.

Xi Jinping a toutefois averti Joe Biden de ne pas franchir la «ligne rouge» concernant Taïwan, considéré comme partie intégrante de la République populaire de Chine par les Etats-Unis, mais dans les faits hors du contrôle de Pékin. «La question de Taïwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le fondement politique des relations sino-américaines et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines», a déclaré Xi à Biden, selon le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que «la résolution de la question de Taïwan est l'affaire des Chinois».

«Je ne pense pas qu'il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d'envahir Taïwan», a pour sa part déclaré le président américain devant la presse.

Plaidoyer pour des pourparlers en Ukraine

Les deux dirigeants auraient également discuté de la situation en Ukraine, Xi ayant déclaré à Biden que Pékin était «profondément préoccupé» par le conflit.

«La Chine a toujours été du côté de la paix et continuera à encourager les pourparlers de paix», a déclaré le président chinois. «Nous soutenons et attendons avec impatience la reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.» Une visite du secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a par ailleurs été programmée pour début 2023.

Les relations entre les deux pays se sont tendues après la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi le 2 août sur l'île de Taïwan. Depuis, les Etats-Unis ont continué de souffler sur les braises, en annonçant notamment le 2 septembre de nouvelles ventes d'armes à Taipei. L'ambiguïté des Etats-Unis sur Taïwan est régulièrement dénoncée par Pékin.