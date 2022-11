49.3 sur le Budget : le RN ne déposera pas de nouvelle motion de censure mais votera celle de la LFI

Alors que le 49.3 est enclenché sur l'ensemble du projet de budget 2023 en première lecture à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a annoncé qu'il ne déposera pas de nouvelle motion de censure. Il votera néanmoins celle de la LFI.

Le Rassemblement national (RN) a annoncé le 3 novembre qu'il ne déposera pas de nouvelle motion de censure malgré l'activation du 49.3 sur l'ensemble du projet de Budget 2023 en première lecture à l'Assemblée nationale. En revanche, le RN votera la motion déposée par La France insoumise (LFI) contre le gouvernement.

«Le texte déposé par le groupe La France insoumise souligne bien que le vote en commun d’une motion de censure n’est évidemment pas une alliance politique mais bien un outil constitutionnel pour censurer le gouvernement et bloquer son budget», explique le groupe des députés du RN dans un communiqué diffusé par l'AFP qui considère également que «voter la censure est la marque de tous ceux qui se placent dans l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron».

LFI a précisé dans sa motion que leur «projet et [leur] vision de la société [les] placent en opposition frontale avec l'extrême droite, dont les coups de communication montrent surtout l'isolement et l'opportunisme». Cette motion sera débattue et mise au vote le 4 novembre dans l'après-midi.

Un nouvelle motion vouée à l'échec ?

La motion de censure LFI a très peu de chances d'être votée car il faudrait également les voix du parti Les Républicains, réticent pour l'instant à voter les motions de censure quelles qu'elles soient, de LFI ou du RN. D'autre part, les alliés de la Nupes (PCF, PS, EELV) ne sont pas au diapason sur le dépôt d'une motion de censure sur chaque 49.3.

Durant les dix derniers jours, les députés RN ont déjà voté en faveur d'une motion de censure de la Nupes puis d'une motion LFI. Ce qui n'a pas manqué de provoquer un malaise dans les rangs de la gauche, autant que suscité les critiques du camp présidentiel.