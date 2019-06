Sanctions anti-russes : Poutine compare les pertes économiques de la Russie à celles des autres pays

A la télévision, le président russe est revenu sur les pertes économiques de la Russie en lien avec les sanctions économiques. Il a fait valoir que d'autres nations étaient touchées par ces sanctions, du fait de leurs liens avec la Fédération.

Depuis la mise en place de sanctions occidentales contre la Russie en 2014, liées à la situation ukrainienne, le pays a perdu 50 milliards de dollars, selon le président russe, Vladimir Poutine, qui s'est exprimé de lors de l'annuelle cession télévisée de questions-réponses Ligne directe.

Répondant à une question relative aux possibles conséquences pour l'économie russe d'un levée des sanctions, le président a affirmé : «Qu’est-ce que ça va donner, qu’est-ce que nous perdons ? Eh bien, écoutez. Selon les données d'experts, en raison de toutes ces sanctions et restrictions, depuis 2014 la Russie a subi une perte de 50 milliards de dollars, alors que l'Union européenne a perdu 240 milliards de dollars, les Etats-Unis 17 milliards de dollars (nous avons de faibles échanges commerciaux avec eux), et le Japon 27 milliards de dollars.»

Il a également indiqué que «tout cela affect[ait] les emplois dans ces pays, y compris dans les pays de l'UE», ajoutant que ces derniers perdaient les potentiels bénéfices du marché intérieur russe. «Mais nous avons gagné quelque chose. Et quoi exactement ? Tout d'abord, ce que nous avons dû faire – et nous l'avons fait –, c'est utiliser nos cerveaux pour comprendre ce que nous devrions faire et comment, principalement dans les secteurs économiques de haute technologie. Et nous avons lancé un programme de substitution des importations d’un montant de 667 milliards de roubles. Cela nous a obligés à développer des domaines dans lesquels nous n'avions pas de compétences auparavant», a précisé Vladimir Poutine.

Il a cité l’exemple de moteurs marins qui n’avaient jamais été produits en Russie jusqu'alors, et étaient importés de l'étranger. Il s'est avéré qu'il ne suffisait pas de pouvoir produire des moteurs en général. Les moteurs marins sont un domaine particulier, une science particulière, une compétence particulière. Nous l'avons fait au cours des dernières années, et nous avons désormais nos propres moteurs marins, qui sont non seulement de même qualité, mais aussi, d'une certaine manière, supérieurs aux analogues occidentaux», a souligné Vladimir Poutine. Parmi d’autres secteurs qui ont connu des progrès, il a par ailleurs cité l'ingénierie des transports et l'ingénierie énergétique.

Très suivie en Russie, la séance de questions-réponses à laquelle se prête le chef d'Etat chaque année à la télévision a lieu le 20 juin 2019. L'occasion pour les citoyens de s'adresser directement à leur président sur les sujets de leur choix.

