Entretien entre les chefs d'état-major français et russe sur l'Ukraine et le Sahel

Les chefs d'état-major français et russe, Thierry Burkhard et Valéri Guérassimov, se sont entretenus ce 9 juin par téléphone et ont évoqué le conflit en Ukraine et la situation au Sahel, selon un communiqué de la défense russe.

Le 9 juin 2022, à l’initiative de la partie française, une conversation téléphonique a eu lieu entre le général d’armée Valéry Guérassimov, chef d’état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, et le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major général des armées françaises : c'est ce que rapporte, ce 9 juin, le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

«L’entretien a porté sur la situation en Ukraine. Il a été également procédé à un échange de vues sur la situation dans la région du Sahel», indique la même source, sans fournir plus de détails.

Le dernier entretien téléphonique annoncé publiquement entre Thierry Burkhard et Valéri Guérassimov remontait au 4 mars dernier, quelques jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, selon l'AFP.

L'exécutif russe a reproché aux alliés occidentaux de Kiev, dont la France, d'interférer dans le conflit en Ukraine en livrant des armements à celle-ci. Depuis fin février, Paris a notamment livré des canons automoteurs Caesar aux autorités ukrainiennes. En même temps, Kiev reproche au président Emmanuel Macron de souhaiter éviter une «humiliation» de son homologue russe Vladimir Poutine.

Les relations franco-russes sont également tendues au sujet de l'Afrique, le France dénonçant des activités présumées de la société de sécurité privée russe Wagner dans certains pays du continent (en particulier au Mali) et accusant les autorités russes de lien direct avec ces activités – ce que ces dernières démentent.