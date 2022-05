Moscou annonce l'expulsion de 34 diplomates français

En réponse aux expulsions en avril de 41 diplomates russes par Paris, la Russie a annoncé ce 18 mai expulser 34 diplomates français. L'ambassadeur de France à Moscou a été au préalable convoqué par le ministère russe des Affaires étrangères.

Ce 18 mai, la Russie a annoncé expulser 34 diplomates français, en réponse aux expulsions en avril par la France de 41 diplomates russes. Comme le rapporte dans un communiqué la diplomatie russe, l'ambassadeur de France à Moscou Pierre Levy a été convoqué par le ministère russe des Affaires étrangères et s'est vu remettre une note signifiant la décision des autorités.

«Le 18 mai, l’ambassadeur de France en Russie Pierre Lévy a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Une vive protestation a été exprimée à l’ambassadeur après la décision provocatrice et injustifiée des autorités françaises de déclarer 41 diplomates russes en France persona non grata. Il a été particulièrement souligné que cette démarche portait préjudice aux relations franco-russes et à une coopération bilatérale constructive», relate le communiqué.

Les personnes concernées doivent ainsi, selon la même source, quitter le territoire russe d'ici deux semaines.

Paris dénonce une décision «sans fondement légitime»

La France a très vite dénoncé une décision qui ne repose selon elle «sur aucun fondement légitime».

«Cette décision est présentée par la partie russe comme une réponse aux décisions de la France [en avril dernier, où] plusieurs dizaines d'agents russes [soupçonnés d'être des espions avaient été expulsés]» débute le communiqué du Quai d'Orsay. «[Or] le travail des diplomates et des personnels de notre ambassade en Russie s'inscrit à l'inverse pleinement dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires», ajoute-t-il.

Le 11 avril, la diplomatie française avait annoncé l'expulsion de six diplomates russes dont les activité, selon elle, «se sont révélées contraires à [ses] intérêts nationaux» alors que l'offensive russe en Ukraine a suscité un regain des tensions diplomatiques entre Paris et Moscou.



Paris avait déjà annoncé le 4 avril dernier l'expulsion de 35 diplomates russes, reprenant déjà la formule selon laquelle leurs activités étaient «contraires» aux intérêts français et précisant que la sanction s'inscrivait dans «une démarche européenne». Le Quai d'Orsay précisait alors à l'AFP que ces six diplomates s'ajoutaient à cette précédente liste.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, avait annoncé dans la foulée à l'agence de presse Tass que la Russie répondrait en conséquence. «La Russie donnera une réponse adéquate», avait-elle déclaré à l'agence russe.