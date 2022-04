Boutcha : fustigeant «l'indécence» de sa «communication», Paris convoque l'ambassadeur de Russie

Le gouvernement français s'est offusqué d'un tweet publié par l'ambassade de Russie en France au sujet des événements de Boutcha, dont la Russie estime qu'ils relèvent d'une «provocation» de Kiev. Alexeï Mechkov a été convoqué au quai d'Orsay.

«Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Boutcha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'ambassadeur de Russie», a indiqué Jean-Yves le Drian ce 7 avril, sur Twitter. Il faisait référence à un tweet – publié la veille et plus tard retiré – du compte officiel de la représentation diplomatique russe en France intitulé «Plateau de tournage, ville de Boutcha» et accompagné d'une photo montrant un attroupement de journalistes dans une rue où figurent également des militaires. Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, s'était ému de la publication. «Au-delà de la honte, stop», avait-il condamné le 6 avril.

La Russie a multiplié les démentis catégoriques à propos des accusations portées contre elle concernant Boutcha : le ministère de la Défense, puis le ministère des Affaires étrangères ont évoqué des «fausses informations», avant que le président russe, Vladimir Poutine, évoque une «provocation brutale et cynique du régime de Kiev» lors d'un échange avec le Premier ministre hongrois Victor Orban. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a maintenu cette position lors d'une interview sur LCI le 7 avril, qualifiant de «falsification» les images et vidéos soutenant les accusations qui visent la Russie. De son côté, le parquet général de la Fédération de Russie a ouvert, le 4 avril, une enquête au sujet de ces images.

Selon la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova, les dépouilles de 410 civils ont été retrouvées à Boutcha et dans d'autres territoires de la région de Kiev dont les troupes russes se sont retirées. Les chancelleries occidentales, dont la France, ont immédiatement pointé du doigt la Russie.

Dans la foulée, la France a annoncé, comme de nombreuses autres capitales européennes, l'expulsion de plusieurs dizaines de diplomates russes.

Le 25 mars, l'ambassadeur de Russie, Alexeï Mechkov, avait déjà été convoqué au Quai d'Orsay après la publication de caricatures sur le compte Twitter de l'ambassade.