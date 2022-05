La Russie annonce un nouveau tir réussi du missile hypersonique «Zircon» (VIDEO)

Dans un communiqué, l'armée russe a rapporté avoir effectué avec succès un nouveau tir d'essai du missile de croisière hypersonique «Zircon». La cible se trouvait en mer blanche, à 1 000 kilomètres du point de tir.

Le ministère russe de la Défense s'est félicité le 28 mai du succès d'un tir de missile de croisière hypersonique «Zircon» sur une cible en mer Blanche, dans l'océan Arctique. Comme le rapporte la défense russe, le missile a été tiré depuis la frégate «Amiral de la flotte de l’Union soviétique Gorchkov» qui se trouve dans la mer de Barents, plus au nord dans le même océan.

«Située à distance de 1 000 kilomètres, la cible a été atteinte», peut-on lire dans le communiqué qui précise que le tir en question faisait partie d'«essais de nouveaux types d’armes».

La Russie mise sur les armements hypersoniques

Interrogé par RT France, Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air, expert en géostratégie, explique : «Le missile hypersonique Zircon fait partie des armements hypersoniques développés par la Russie qui constituent une rupture technologique puisque le vol hypersonique nécessite une nouvelle technologie [...] C'est très complexe.»

«Le fait que les Russes aient été capables de développer cette technologie montre qu'ils ont une avance scientifique considérable sur les autres pays du monde [...] Il n'y a pas de parade face à des missiles hypersoniques. Pour le moment ces missiles sont invulnérables donc ils constituent un avantage opérationnel indéniable», ajoute-t-il.

Régis Chamagne décrypte les essais russes sur l'armement hypersonique

Le premier tir officiel d'un Zircon remonte au mois d'octobre 2020 et avait été salué par Vladimir Poutine comme «un grand évènement». D'autres essais ont eu lieu depuis, notamment à partir de la frégate Amiral Gorchkov et depuis un sous-marin immergé. Le président russe avait dévoilé le développement de nouveaux missiles lors d'un discours au Parlement en février 2019, en assurant que ceux-ci pourraient viser des cibles en mer et sur terre à une distance de 1 000 km et atteindre une vitesse de Mach 9. Parmi ces armes figurent des missiles balistiques intercontinentaux, d'autres hypersoniques, ou encore des missiles de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik.

En mars dernier, la Russie avait annoncé avoir fait usage de missiles Kinjal contre un entrepôt souterrain de l'armée ukrainienne, une première en combat pour ces armes volant à Mach 10 et qualifiées d'«invincibles» par Vladimir Poutine.