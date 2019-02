Moscou prêt à déployer des missiles visant les USA si Washington positionne des missiles en Europe

Si Washington venait à déployer des missiles en Europe, Moscou prendra des mesures de réciprocité à fait savoir Vladimir Poutine, tout en précisant que la Russie ne cherchait pas une confrontation avec les Etats-Unis.

Dans son adresse devant l'Assemblée fédérale, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur la sortie du traité INF par les Etats-Unis et ses conséquences. Le président russe a expliqué que Moscou n'avait pas l'intention de déployer des missiles en premier, mais qu'il serait contraint de prendre des mesures de réciprocité dans l'éventualité où les Etats-Unis le feraient.

«La Russie n'a pas l'intention d'installer en Europe de tels systèmes d'armes», a-t-il assuré. Toutefois, si Washington venait à déployer des missiles en Europe, la Russie ciblerait les pays où seraient positionnés leurs missiles, mais aussi les Etats-Unis eux-mêmes, a indiqué le chef d'Etat russe. «Je vais le dire clairement et ouvertement: la Russie sera contrainte de déployer des armements qui pourront être utilisés non seulement contre les territoires, d'où peut provenir une menace directe, mais aussi contre les territoires où se trouvent les centres de décision d'usage de missiles nous menaçant», a ainsi déclaré Vladimir Poutine.

Le chef d'Etat a en outre souligné qu'en dépit de ce que prétendent certaines nations, Moscou ne constitue pas une menace. «Les actions militaires de la Russie répondent à ce que font les Etats-Unis et leurs alliés et sont de nature défensive. Les politiques de Washington sont à courte vue, destructives et portent finalement atteinte aux intérêts de l’Amérique», a-t-il ajouté. «Toutes les actions de la Russie en termes militaires ont pour objectif de garantir sa sécurité, d'éliminer ne serait-ce que l'ombre d'une menace d'utiliser la force contre elle. Ce que veut la Russie, c'est la paix.»

Le président russe a enfin accusé les Etats-Unis d'utiliser des «accusations imaginaires» pour motiver sa sortie du traité nucléaire INF, qui a poussé Moscou à suspendre sa participation à cet accord de la Guerre froide et à développer de nouvelles armes. «Nos partenaires américains auraient dû dire les choses honnêtement au lieu d'utiliser des accusations imaginaires envers la Russie pour motiver leur sortie unilatérale de l'accord», a déclaré Vladimir Poutine devant les deux chambres du Parlement.

