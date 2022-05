Ukraine, relations avec l'Occident... Lavrov s'exprime devant le Conseil de diplomatie et de défense

Ce 14 mai, le chef de la diplomatie russe prend la parole lors de l'Assemblée annuelle du Conseil de diplomatie et de défense, dans un contexte marqué notamment par l'opération militaire russe en Ukraine et les sanctions occidentales antirusses.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'exprime ce 14 mai devant l'Assemblée annuelle du Conseil de diplomatie et de défense de son pays. Sur la scène internationale, la Russie fait notamment face aux sanctions et discours hostiles des pays occidentaux, liés notamment à l'opération militaire qu'elle mène en Ukraine – une offensive dénoncée comme une guerre d'invasion par Kiev et ses alliés.

Le Conseil de la politique étrangère et de défense russe est une association publique non gouvernementale, fondée en 1992 à Moscou par des responsables politiques, hauts fonctionnaires et hommes d'affaires de divers secteurs. Il se donne pour mission «l'élaboration et la mise en œuvre de concepts stratégiques» pour le développement de la Russie, en ce qui concerne en particulier sa politique étrangère et de défense.