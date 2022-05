Les Etats-Unis débloquent 150 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à Kiev

Le président américain Joe Biden a annoncé ce 6 mai une nouvelle aide militaire aux autorités ukrainiennes, composée notamment de munitions d'artillerie et de radars, malgré les mises en garde répétées de Moscou.

Un supplément d'aide militaire américaine à Kiev est prévu, a fait savoir le 6 mai le chef d'Etat américain Joe Biden, qui a en outre précisé que les fonds alloués aux armes pour les autorités ukrainiennes étaient désormais «pratiquement épuisés».

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a précisé dans un communiqué que le montant de cette aide représentait 150 millions de dollars, bien en-deçà des précédents envois d'armes américaines, selon l'AFP. Elle comprend notamment 25 000 obus de 155 mm, des radars de contrebatterie pour repérer les tirs d'artillerie russes et des appareils de brouillage des communications, a par ailleurs ajouté un responsable.

«Le Congrès doit rapidement débloquer l'enveloppe requise pour renforcer l'Ukraine sur le champ de bataille et à la table des négociations», a dit le président des Etats-Unis dans un communiqué, au sujet de la colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars récemment demandée au Parlement américain. Et d'insister : «Pour que l'Ukraine réussisse dans cette prochaine phase de la guerre, ses partenaires internationaux, dont les Etats-Unis, doivent continuer à faire preuve de leur unité et de leur détermination pour que les armes et les munitions continuent d'affluer en Ukraine sans interruption.»

Depuis le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine il y a deux mois, l'administration Biden a apporté une aide militaire de quelque 3,8 milliards de dollars à Kiev.

Mises en garde russes contre les livraisons d'armes à Kiev

Les autorités russes, de leur côté, ont mis en garde à de nombreuses reprises les Occidentaux contre une implication dans le conflit via la livraison d'armements aux autorités ukrainiennes. Ainsi, à l'issue d'un récent échange téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron, le Kremlin avait rapporté dans un communiqué : «Il a été noté que l'Occident pourrait contribuer à mettre fin à ces atrocités en exerçant une influence nécessaire sur les autorités de Kiev ainsi qu'en arrêtant ses livraisons d'armes en Ukraine.» De même, en avril, l'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoly Antonov, avait déclaré qu'il était «extrêmement important que les pays occidentaux cessent de mettre de l’huile dans le feu en alimentant le régime de Kiev en armes».

Pour rappel, la Russie a lancé le 24 février une opération militaire en Ukraine, dénoncée par Kiev et les Occidentaux notamment comme une guerre d'invasion. Selon le président russe Vladimir Poutine, cette opération vise à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine et à porter secours aux Républiques autoproclamées du Donbass (reconnues par Moscou), dont les populations seraient menacées de «génocide».