Le renseignement américain aide-t-il l'Ukraine à viser des responsables de l'armée russe ?

Selon le New York Times, le renseignement américain aurait fourni à Kiev des informations permettant d'éliminer plusieurs généraux russes. Le Kremlin a confirmé que l'appui occidental gênait son opération militaire, sans confirmer la mort des gradés.

Au cours d'une conférence de presse tenue le 5 mai, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov est revenu sur les affirmations du New York Times parues la veille, selon lesquelles les renseignements fournis par les Etats-Unis à l'armée ukrainienne auraient permis de viser et d'éliminer plusieurs hauts gradés russes présents sur le front, l'Ukraine revendiquant une douzaine de généraux tués. Le quotidien américain évoque «un nombre [de généraux russes tués] qui a abasourdi les analystes militaires».

Interrogé sur cette transmission d'informations par les Etats-Unis et sur ces pertes présumées d'officiers généraux, Dmitri Peskov a confirmé que les forces russes «[savaient] très bien que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’OTAN en général transmettent constamment des données de renseignement et d’autres informations à l’armée ukrainienne», au même titre qu'elles n'ignorent pas «le flux d'armes qui sont envoyées par ces pays et l’Alliance [atlantique]». S'il a ajouté : «toutes ces actions ne contribuent pas à l'achèvement rapide de l'opération [militaire] spéciale» de la Russie en Ukraine, il n'a pas confirmé les décès d'officiers évoqués par le New York Times. Le porte-parole du Kremlin a en outre assuré que les actes des Occidentaux de soutien à Kiev «ne peuvent pas empêcher les objectifs d'être atteints».

Répondant à une autre question sur les mesures adoptées par les forces russes pour prévenir les actions ukrainiennes préparées à l'aide du renseignement occidental, Dmitri Peskov a indiqué que «l'armée russe fai[sait] tout ce qui est nécessaire dans cette situation», sans plus de précisions.

Le sujet de l'intensité de l'implication américaine dans le conflit est à l'évidence sensible et source de déclarations contradictoires : le New York Times rapporte à la fois des propos de responsables selon lesquels «les Etats-Unis s'interdisent de fournir des renseignements sur les plus hauts dirigeants russes» et se bornent à transmettre des informations utiles à la défense ukrainienne, tandis que d'autres personnes citées soulignent le rôle «crucial» des informations américaines dans l'élimination supposée d'autres officiers. Le Conseil de sécurité nationale américain (NSC) a qualifié d'«irresponsable» l'affirmation selon laquelle les Etats-Unis aidaient l'Ukraine à tuer des généraux russes, tandis que Moscou n'a pas confirmé les décès évoqués.