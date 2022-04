Russie : Poutine s'exprime devant l'Assemblée fédérale réunie à Saint-Pétersbourg

Dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé lors d'une réunion du Conseil des législateurs de l'Assemblée fédérale à Saint-Pétersbourg, ce 27 avril.

Le président russe Vladimir Poutine a pris la parole ce 27 avril devant le Conseil des législateurs de l'Assemblée fédérale de son pays, réunie dans la ville de Saint-Pétersbourg.

Le chef d'Etat a abordé à cette occasion des sujets relatifs aux relations internationales et à l'économie, en particulier dans le contexte d'opération militaire que mène la Russie en Ukraine depuis fin février 2022.

«Tous les objectifs de l'opération miliaire spéciale dans le Donbass et en Ukraine qui a été entamée le 24 février dernier seront absolument atteints», a ainsi assuré le chef d'Etat russe. «Il faut prendre conscience que nos soldats, nos officiers, ont prévenu une menace réelle qui pesait sur notre pays. Par leur approche héroïque et leur courage, ils ont prévenu un confit à grande échelle qui aurait pu se poursuivre sur notre territoire», a-t-il également souligné. La veille, le 26 avril, Vladimir Poutine avait reçu le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, et avait notamment déclaré à cette occasion que les négociations entre Kiev et Moscou en vue d'un arrêt des combats en Ukraine étaient toujours d'actualité, et qu'il espérait «un résultat positif».