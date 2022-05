ONU : unité du Conseil de sécurité en faveur de la recherche d'«une solution pacifique» en Ukraine

Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté à l'unanimité ce 6 mai son «ferme soutien» au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans «la recherche d'une solution pacifique» en Ukraine.

Comme le rapporte l'AFP, le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté à l'unanimité ce 6 mai sa «profonde préoccupation concernant le maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine». Partant, l'organe onusien a exprimé son «ferme soutien» au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, «dans la recherche d'une solution pacifique» à ce conflit.

Il s'agit de la première manifestation d'unité du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine fin février, comme le relève l'agence de presse française.

Dans la déclaration rédigée par la Norvège et le Mexique qu'il a adoptée, le Conseil (dont la Russie, les Etats-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni sont membres permanents), rappelle que «tous les Etats membres se sont engagés, en vertu de la Charte des Nations unies, à l'obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques».

Pour rappel, l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février, est dénoncée par Kiev et les Occidentaux notamment comme une guerre d'invasion. Selon le président russe Vladimir Poutine, cette opération militaire spéciale vise à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine et à porter secours aux Républiques autoproclamées du Donbass (reconnues par Moscou), dont les populations seraient menacées de «génocide».