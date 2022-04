Le porte-parole du Kremlin réagit aux déclarations de Depardieu sur Poutine, la Russie et l'Ukraine

Le 31 mars, Gérard Depardieu a dénoncé «les folles dérives inacceptables» du président russe, en référence à l'offensive en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a répondu que Moscou était prêt à informer la star de ce qui se passait dans le Donbass.

Interrogé par la presse ce 1er avril, au sujet des déclarations de Gérard Depardieu extrêmement critiques vis-à-vis l'action de Vladimir Poutine, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a répondu en ces termes : «Puisqu’il a évoqué le président [russe], je vais supposer que Depardieu ne comprend pas la situation actuelle dans son ensemble car il est un peu en dehors de l’agenda politique. Il ne comprend pas ce qui s’est passé en Ukraine en 2014, il ne comprend pas ce que sont les Accords de Minsk, il ne comprend pas ce que sont les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Il ne comprend sans doute pas ce que signifient les bombardements de civils, il n’est probablement pas informé des éléments nationalistes.»

Partant, le porte-parole de la présidence a déclaré que les autorités de son pays étaient prêtes à lui faire part de toutes leurs informations sur ces sujets, «à lui faire comprendre tout cela».

La veille, le 31 mars, le célébrissime acteur français avait dénoncé «les folles dérives inacceptables» du président russe, dans un communiqué à l'AFP, et avait annoncé que la totalité des recettes de ses trois concerts prévus début avril au Théâtre des Champs-Élysées (des chansons de Barbara dont il était l'ami intime) reviendrait «aux victimes ukrainiennes». «Le peuple russe n’est pas responsable des folles dérives inacceptables de leurs dirigeants comme Vladimir Poutine», avait-il exactement déclaré, en référence selon toute vraisemblance à l'offensive militaire russe en Ukraine en cours.

«J’ai toujours eu un penchant singulier pour le peuple russe si bien décrit par Dostoïevsky, Tolstoï, Gogol, Pasternak et tant d'autres artistes… Tchaïkovsky, Prokofiev, Chostakovitch», avait par ailleurs tenu à souligner la star.

Une opinion changeante sur la Russie et Poutine ?

Peu avant, dans un entretien publié dans le numéro de la revue Elements du 25 mars, Gérard Depardieu avait semblé exprimer un point de vue différent, déclarant notamment : «J'aime beaucoup Poutine. Il m'a raconté comment son père a sauvé sa mère pendant le siège de Leningrad, sous les bombes».

Plus tôt encore, le 1er mars, selon l'AFP, l'acteur avait appelé à «arrêter les armes et négocier», au sixième jour de l'opération militaire russe de l'Ukraine. «La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide», avait-il fait savoir.

Gérard Depardieu possède un passeport russe depuis 2013, document remis personnellement par le chef d'Etat russe. Par le passé, rappelle également l'agence de presse française, la star avait qualifié la Russie de «grande démocratie» et comparé Vladimir Poutine au pape Jean Paul II, entre autres.

En ce qui concerne l'offensive russe au cœur de la polémique : lancée le 24 février dernier, elle vise selon Vladimir Poutine à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine, ainsi qu'à secourir les Républiques populaires autoproclamées du Donbass, dont les populations seraient menacées de «génocide». Elle est dénoncée comme une guerre d'invasion par les Occidentaux qui ont multiplié les sanctions contre des entités et personnes russes ces dernières semaines. En outre, l'Assemblée générale de l'ONU a demandé la cessation de cette opération militaire dès début mars.