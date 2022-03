Le «volontaire» belge pour l'Ukraine interviewé par la RTBF est-il un néonazi ?

La télévision belge francophone a présenté un homme «porté volontaire» pour se battre contre l'armée russe en Ukraine et dont l'appartement est décoré d'une affiche du «Corps franc Wallonie», des combattants nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 8 mars, le journal télévisé de 19h30 de La Une, la première chaîne de la Radio-télévision belge de la Communauté française de Belgique (RTBF), a consacré un sujet à un homme qui affirme s'être «porté volontaire» pour combattre les forces armées russes au sein de la «Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine».

La voix off indique que cet homme, qui se présente comme un certain «Jacques Martin», orné d'un tatouage représentant une arme sur son crâne rasé, «fait le relais avec l'ambassade d'Ukraine» et «continue de recevoir des appels de candidats au combat». Elle précise par la suite qu'il a «déjà combattu en ex-Yougoslavie».

Le reportage est filmé dans un lieu dans lequel on peut apercevoir un mur recouvert de nombreuses affiches. L'une d'elles – sur laquelle la caméra s'arrête et fait un gros plan – est le drapeau du «Corps franc Wallonie», l'une des dénominations précoces de la 28e division SS «Wallonie». Il s'agit de l'une des divisions de la Waffen-SS ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale, en majorité composée de Belges francophones issus du mouvement rexiste de Léon Degrelle, mais aussi de volontaires espagnols franquistes rescapés de la «Division bleue». En 1942, les volontaires de la légion Wallonie avaient combattu en Ukraine, dans la région du Donetsk. Des éléments que la RTBF n'a pas jugé utile de préciser lors de son reportage.

cc la @RTBFinfo , sympa votre portrait de ce charmant volontaire wallon parti combattre en #Ukraine contre #Poutine

Mais dites...🧐 Vous n'auriez pas oublié de préciser quelque chose par hasard ? L'affiche nazie... Non ?#PropagandeDeGuerrepic.twitter.com/dWeu50uCyb — Louis Marechal (@marechal_louis_) March 9, 2022

Sous cette affiche, on peut également en apercevoir une autre sur sur laquelle il est écrit «Anarkia» au-dessus d'une tête de mort ressemblant à l'insigne Totenkopf, une tête de mort utilisée à de nombreuses reprises au cours de l'histoire militaire allemande et en particulier par les SS.

Contactée par RT France, la RTBF a déclaré avoir reçu énormément de mails à ce sujet et en avoir averti les journalistes impliqués ainsi que la direction de l'information, cette dernière étant toujours en train de réfléchir à une réaction à l'heure où nous écrivons ces lignes. La RTBF a toutefois précisé que le reportage devait également passer à la radio, mais que cette diffusion avait été annulée.

Je suis anarchiste [...] J’étais dans la légion en Croatie, par exemple [...] Les Russes tuent des civils innocents, alors je vais tuer les Russes

Dans un article également consacré aux Belges partant combattre en Ukraine, le magazine belge 7sur7 a également donné la parole à Jacques Martin, présenté comme ayant 51 ans et père de «quatre enfants adultes qui ne sont pas d’accord avec sa décision». L'homme évoque son engagement en ces termes : «Nous allons nous battre pour la liberté [...] Je suis anarchiste et je me suis battu pour cela à plusieurs reprises. J’étais dans la légion en Croatie, par exemple [...] [Mes enfants] savent que je vais aller jusqu’au bout [...] mais je ne peux pas rester sans rien faire. Les Russes tuent des civils innocents, alors je vais tuer les Russes. Je suis conscient que je peux être capturé ou tué.»