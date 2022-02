Les civils du Donbass toujours menacés par les bombardements

Dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, quelques personnes continuent à vivre malgré les conditions de vie précaires et les bombardements. Notre envoyé spécial Antoine Cléraux est allé à leur rencontre.

Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi à «démilitariser et dénazifier l’Ukraine». Cette opération a été dénoncée par de nombreux pays occidentaux et Kiev, qui y voient une guerre d'invasion. De nouvelles sanctions contre Moscou ont été annoncées.