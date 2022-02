Ukraine : Kiev est prêt à discuter d'un cessez-le-feu avec Moscou, selon un porte-parole de Zelensky

Plus d'un jour après le lancement d'une opération militaire russe en Ukraine, un porte-parole du président ukrainien, cité par l'agence RIA, a déclaré que Kiev acceptait de discuter d'un cessez-le-feu avec Moscou.

«L'Ukraine est prête à parler de cessez-le-feu et de paix, a déclaré le porte-parole de Zelensky» : c'est ce que rapporte, ce soir du 25 décembre, l'agence de presse russe RIA Novosti.

Украина готова говорить о прекращении огня и о мире, сообщил пресс-секретарь Зеленского — РИА Новости (@rianru) February 25, 2022

Plus tôt ce 25 février, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait annoncé que Vladimir Poutine était prêt à envoyer une délégation en vue de discuter avec la partie ukrainienne, près de deux jours après le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Dmitri Peskov réagissait alors aux propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'était déclaré prêt à discuter du statut de neutralité de l’Ukraine. «Le président russe Vladimir Poutine a initialement déclaré que le but de l’opération était d’aider les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, notamment en démilitarisant et en dénazifiant l’Ukraine. Et ceci, en fait, fait partie intégrante du statut de neutralité», avait résumé le porte-parole du Kremlin.

