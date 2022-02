Russie : arrestations lors de manifestations non-autorisées contre l'opération militaire en Ukraine

Des mobilisations non-autorisées ont rassemblé dans plusieurs villes de Russie des opposants à l'opération militaire en Ukraine, visant selon Vladimir Poutine à soutenir les Républiques autoproclamées du Donbass et à «démilitariser» l'Ukraine.

Selon les informations du service de presse de la Direction générale du ministère russe de l'Intérieur, la police de Moscou a arrêté 600 participants à un rassemblement non autorisé dans le centre-ville. En cause : «Auparavant, des appels à organiser des rassemblements non autorisés avaient été publiés sur les réseaux sociaux dans diverses régions russes en lien avec la situation tendue en matière de politique étrangère», rapporte l'agence Interfax.

Selon la même source, les manifestants interpellés ont été conduits dans des commissariats et «la possibilité de les traduire en justice conformément à la loi est en train d'être étudiée».

Selon l'ONG OVD-Info, citée par l'AFP, plus de 1 700 personnes auraient été interpellées au total dans plusieurs villes de Russie, dont plus de la moitié dans la capitale. L'agence de presse française évoque des milliers de manifestants à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi de «démilitariser et de dénazifier l’Ukraine». Cette opération a été dénoncée notamment par la Turquie et les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions.

Dans de grandes villes de pays occidentaux (Paris, Londres, New York, Berlin...), des manifestants se sont également rassemblés contre l'opération russe en Ukraine.