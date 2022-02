Explosions rapportées dans plusieurs villes d'Ukraine alors que Moscou lance une opération militaire

Alors que la Russie a entamé une opération militaire dans le Donbass, des explosions ont été signalées dans plusieurs villes ukrainiennes.

De puissantes explosions étaient entendues jeudi matin à Kiev, Odessa et dans l'est de l'Ukraine après l'annonce par Vladimir Poutine d'une opération militaire dans le Donbass, selon des informations des témoins sur place et journalistes.

Dans la capitale, au moins deux explosions ont été entendues dans le centre-ville tôt le matin, suivies de sons de sirènes d'ambulances.

Dans la ville portuaire de Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front avec près d'un demi million d'habitants, plusieurs personnes ont indiqué à l'AFP entendre des bombardements d'artillerie depuis le quartier situé dans l'est de la ville.

Plus près du front du conflit de l'est opposant depuis huit ans les deux républiques autoproclamées et forces ukrainiennes, à Kramatorsk, ville qui sert aussi de quartier général à l'armée ukrainienne, au moins quatre explosions puissantes ont également été entendues par des journalistes de l'AFP.

A 600km de là, au sud de l'Ukraine, dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire des explosions ont aussi retenti.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi lors d'une allocution télévisée surprise une opération militaire dans le Donbass pour défendre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Détails à suivre...