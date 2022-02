Joe Biden veut des sanctions contre la Russie «au-delà» de celles imposées en 2014

Le président américain a annoncé ce 22 février une première série de sanctions contre la Russie visant notamment la «dette souveraine russe» dans le but affiché de la couper du «financement occidental».

Joe Biden a annoncé le 22 février une «première tranche» de sanctions qui doivent couper la Russie des financements occidentaux et visent les «élites russes» ainsi que des institutions financières. «Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental», a déclaré le président américain lors d'une allocution.

Ces sanctions «vont bien au-delà de celles imposées en 2014», a affirmé Joe Biden

Joe Biden a en outre dénoncé «le début d'une invasion russe de l'Ukraine», annonçant que les Etats-Unis continueraient à fournir des armes «défensives» à l'Ukraine. «J'ai autorisé le redéploiement de forces américaines déjà positionnées en Europe pour renforcer nos alliés baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie», a ajouté le président américain.

L'accusation américaine survient au lendemain de la reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk et de la signature d'un «accord d'amitié et d’entraide» avec les deux républiques du Donbass.

Face aux accusations occidentales assimilant cette reconnaissance à une volonté de la Russie d'envahir l'Ukraine, le président russe a ainsi réagi : «Nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête[rait] à reconstituer un empire», a déclaré Vladimir Poutine, lors d'une rencontre au Kremlin avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev ce 22 février. «Ce n'est absolument pas la réalité», a-t-il fermement démenti.