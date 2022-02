Djokovic prêt à renoncer à Roland-Garros et Wimbledon plutôt que d’être vacciné contre le Covid-19

Novak Djokovic a avoué pour la première fois, lors d’une entrevue donnée à la BBC, qu’il n’était pas vacciné. Il en a profité pour ajouter qu’il était prêt à renoncer à Roland-Garros et Wimbledon, au nom de la liberté de disposer de son corps.

C’est confirmé : Novak Djokovic n’est pas vacciné. C’est lors d’un entretien accordé à la BBC le 15 février que le tennisman a confirmé l’information, soulignant être attaché à sa liberté de conscience, même si cela devait signifier renoncer à d’autres compétitions telles que Roland-Garros et Wimbledon. «Avec toutes les informations en ma possession, j’ai décidé de ne pas prendre ce vaccin, pour le moment», a-t-il déclaré.

«Je soutiens la liberté de vous faire vacciner ou non», a poursuivi le sportif. «Je n’en ai pas parlé plus tôt et je n’ai pas rendu public mon dossier médical parce que j’ai le droit de garder ça privé. Mais puisque je vois qu’il y a de fausses conclusions, je pense qu’il est important de prendre la parole pour justifier certaines choses», a-t-il encore ajouté.

«La prise de décision sur ce que je mets ou non dans mon corps est plus importante que n’importe quel titre. J’essaye d’être le plus possible en phase avec mon corps», s’est encore justifié Novak Djokovic.

Novak Djokovic regrette d'avoir été qualifié d'anti-vax

Il est également revenu sur le feuilleton australien, assumant pleinement les conséquences de son choix : «Je suis partie prenante dans un sport mondial, qui se déroule dans un lieu différent toutes les semaines. Je comprends les conséquences de ma décision. L'une de ces conséquences était de ne pas aller en Australie. J'étais préparé à cela. Et je comprends qu'en étant non-vacciné aujourd'hui, je ne peux pas jouer la plupart des tournois.»

Novak Djokovic a cependant regretté avoir été qualifié d’anti-vax durant cette période : «Je n’ai jamais été contre la vaccination. Je comprend que tout le monde fait ce qu’il peut pour contenir ce virus. Je garde mon esprit ouvert. Nous cherchons tous, collectivement, la meilleure solution pour éradiquer le Covid.» Il a effectivement été affublé du sobriquet : «Novax» Djokovic.

Le tennisman a également assuré être pleinement conscient des risques que cela pourrait induire sur sa carrière. Interrogé sur le fait de pouvoir devenir, statistiquement, le meilleur joueur de tennis de tous les temps, il a fait savoir : «Je suis prêt à renoncer à Roland-Garros. Idem pour Wimbledon.»