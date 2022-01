Djokovic pourra-t-il participer à Roland-Garros ? Pas s'il n'est pas vacciné, selon Maracineanu

La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a finalement affirmé le 16 janvier que tout sportif venant en France devra être vacciné pour participer à une compétition, mais pas nécessairement pour entrer sur le territoire français.

Réagissant une nouvelle fois au feuilleton australien du tennisman Novak Djokovic, la ministre des sports, Roxana Maracineanu, a assuré que tout sportif désireux de participer à des compétitions en France devra être vacciné. «Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire [le pass vaccinal] pour entrer dans les ERP [établissement recevant du public] déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers», a tweeté la ministre le 16 janvier.

Merci au mouvement sportif pour le travail de conviction auprès des derniers rares non vaccinés. Nous travaillerons ensemble à préserver les compétitions et à se faire les ambassadeurs de ces mesures au niveau international 2/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Une mesure à laquelle a réagi Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et président du groupe LREM à l'Assemblée nationale : «Il n’est pas question que, pour des grands sportifs, pour des artistes, pour des personnalités, on déroge à la règle. La règle s’applique à tous», a-t-il martelé le 17 janvier sur BFMTV.

A l'heure où nous mettons en place le #PasseVaccinal pour tous les Français, y compris dans les lieux sportifs, il ne peut y avoir de traitement de faveur pour des "stars".#Djokovic n'est pas vacciné ? Les règles s’appliqueront pour lui aussi.#BourdinDirectpic.twitter.com/qigfASeoQK — Christophe Castaner (@CCastaner) January 17, 2022

D'après ces déclarations donc, le champion serbe pourrait entrer sur le territoire national mais ne pourrait pas participer à l'édition 2022 de Roland-Garros, qui se tiendra du 22 mai au 5 juin prochain.

Roxana Maracineanu avait déjà assuré quelques jours plus tôt que si les sportifs étrangers non vaccinés pourraient entrer dans le territoire français, leur participation à une compétition – comme Roland-Garros – serait quant à elle bel et bien subordonnée au pass vaccinal. «Les sportifs devront avoir le pass vaccinal comme tout le monde», avait ainsi rappelé Roxana Maracineanu auprès de l’AFP le 6 janvier.

Une spécificité qu’elle avait d’ailleurs réaffirmée — tout en entretenant un certain flou — sur France Info le 7 janvier : «Tout joueur, tout sportif qui s'entraîne en France, qu'il soit français ou étranger s'il est domicilié sur notre territoire, pour s'entraîner, il faudra qu'il ait un pass vaccinal tout le temps pour entrer dans un équipement sportif.» Et d'ajouter : «Mais il y a des protocoles sanitaires imposés pour les grands événements par les fédérations en question, qui viennent s'ajouter, s'additionner au protocole du pays et donc c'est ce qui permettra en France à quelqu'un comme Novak Djokovic de pouvoir entrer sur le territoire.»