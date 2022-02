Canada : malgré l'état d'urgence, le Convoi de la liberté bloque encore un axe frontalier majeur

Des manifestants du Convoi de la liberté continuent de protester contre les restrictions sanitaires sur un pont transfrontalier entre les Etats-Unis et le Canada et dans plusieurs villes canadiennes, alors que l'Ontario a déclaré l'état d'urgence.

Les manifestants anti-mesures sanitaires au Canada continuaient ce 12 février au matin de paralyser un axe frontalier majeur avec les Etats-Unis, défiant l'injonction de la justice à quitter les lieux, deux semaines après le début d'un mouvement qui ne cesse de s'amplifier. Le blocage pendant plusieurs jours du pont Ambassador, qui relie Windsor (Ontario) à la ville américaine de Détroit (Michigan), a poussé Washington à intervenir auprès du Premier ministre Justin Trudeau en demandant d'employer les «pouvoirs fédéraux». La fermeture depuis le 7 février de cette route a déjà entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière. Le président américain Joe Biden a évoqué le 11 février «les conséquences sérieuses» du blocage pour l'économie de son pays. Plus de 25% des marchandises exportées entre les Etats-Unis et le Canada y transitent.

Quelques heures plus tard, Justin Trudeau a déclaré que les frontières n'allaient «pas rester bloquées», promettant d'intensifier la répression policière. S'il a affirmé que «toutes les options» étaient «sur la table», le Premier ministre a également précisé qu'il n'était pas prêt à déployer l'armée tout de suite, «une solution de dernier, dernier recours».

Le Premier ministre de l'Ontario a déclaré l'état d'urgence

Malgré la décision rendue le 11 février par un tribunal de l'Ontario ordonnant aux manifestants de partir, ils n'avaient pas bougé ce 12 février au matin. De nombreux autres protestataires se sont aussi massés dans la capitale fédérale Ottawa, où les rues sont encombrées de centaines de gros camions depuis quinze jours. Deux autres axes frontaliers sont également bloqués : le premier, à Emerson, relie la province du Manitoba au Dakota du Nord, tandis que le second est situé en Alberta.

Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, province où se trouve le pont Ambassador et la ville d'Ottawa, a déclaré le 11 février l'état d'urgence. «Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la réouverture de la frontière. Et aux habitants d'Ottawa assiégés, je dis : «Nous allons veiller à ce que vous puissiez reprendre une vie normale dès que possible.», a déclaré Doug Ford, lors d'une conférence de presse.

Le Convoi de la liberté a commencé dans l'ouest du pays en réaction à l'obligation faite aux camionneurs franchissant la frontière entre les Etats-Unis et le Canada de se faire vacciner ou tester. Mais le mouvement s'est transformé en une protestation plus large contre les mesures sanitaires et le gouvernement Trudeau.