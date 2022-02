Les Etats-Unis envoient 3 000 soldats de plus en Pologne pour «rassurer les alliés de l'OTAN»

Ces 3 000 soldats américains vont quitter leur base de Fort Bragg, en Caroline du Nord, «dans les prochains jours» et devraient arriver en Pologne «en début de semaine prochaine». Ils sont déjà 1 700 en Pologne et 300 en Allemagne.

Les Etats-Unis ont décidé d'envoyer dans les prochains jours 3 000 soldats supplémentaires en Pologne pour «rassurer les alliés de l'OTAN» au moment où Washington affirme craindre une invasion militaire russe de l'Ukraine – maintes fois catégoriquement démentie par la Russie –, a annoncé le 11 février, auprès de l'AFP et de Reuters notamment, un haut responsable du Pentagone. Le même jour, le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale Jake Sullivan a assuré – sans pour autant rapporter de preuves – que la Russie pourrait envahir l'Ukraine avant la fin des Jeux olympiques de Pékin, prévue le 20 février.

Ces 3 000 soldats de la 82e division aéroportée, la principale force de réaction rapide de l'armée américaine, avaient été placés en état d'alerte fin janvier à la demande du président américain Joe Biden, qui voulait rassurer les alliés de l'Europe de l'Est du soutien des Etats-Unis face à la Russie.

Dissuader de toute attaque potentielle contre le flanc est de l'Otan

Sur l'ordre du ministre de la Défense Lloyd Austin, ils quitteront leur base de Fort Bragg, en Caroline du Nord, «dans les prochains jours» et devraient arriver sur place «en début de semaine prochaine», a précisé ce responsable ayant requis l'anonymat. Ils rejoindront les 2 000 soldats de la 82e division et son commandement dont le déploiement avait été annoncé le 2 février, 1 700 en Pologne et 300 en Allemagne, où est basé le commandement des forces américaines en Europe.

«Au total, ces 5 000 soldats supplémentaires représentent une force hautement mobile et flexible, capable de multiples missions», a souligné le haut responsable. «Ils sont déployés pour rassurer les alliés de l'OTAN, dissuader de toute attaque potentielle contre le flanc est de l'OTAN, former les forces du pays hôte et contribuer à un vaste éventail de tâches», a-t-il ajouté. Ils s'ajoutent aux quelque 80 000 soldats américains déjà stationnés en Europe, que ce soit sur une base permanente ou par rotation.

La tension reste vive entre Moscou et les Occidentaux, alors que les négociations sont toujours au point mort quant aux garanties de sécurité réclamées par la Russie, notamment l'engagement de non-extension de l'OTAN à l'Ukraine.