«Délire évident» : la diplomatie russe balaie les nouvelles allégations américaines visant Moscou

Washington a accusé la Russie d'envisager une opération sous faux drapeau, qui lui servirait de prétexte à envahir l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a démenti ces allégations, pour lesquelles Washington n'a dévoilé aucune preuve.

«J’ai lu, j’ai regardé sur internet des déclarations du département d’Etat selon lesquelles la Russie préparerait une fausse vidéo montrant une attaque de militaires ukrainiens contre le Donbass. Ce genre d’histoires sont de plus en plus nombreuses chaque jour et sont un délire évident pour n’importe quel politologue ayant de l’expérience» : c'est en ces termes que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a répondu ce 4 février à de nouvelles allégations américaines formulées la veille et s'inscrivant dans le contexte de tensions entre Occident et Russie autour de l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères répondait à une question de la presse à Pékin, où il participe à une visite diplomatique aux côté du président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement.

Les allégations américaines en question avaient également été démenties la veille par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov : «Ce n’est pas la première promesse de ce type. Des choses similaires ont été dites auparavant mais elles n’ont amené à rien», avait-il déclaré publiquement.

Des accusations pour lesquelles les Etats-Unis n'ont pas présenté de preuve

En cause : les Etats-Unis ont affirmé le 3 février avoir des preuves que Moscou envisageait de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie afin de l'utiliser comme prétexte pour envahir l'Ukraine.

«Nous pensons que la Russie pourrait produire une vidéo de propagande très violente, qui montrerait des cadavres et des acteurs jouant le rôle de personnes en deuil, ainsi que des images de lieux détruits avec des équipements militaires ukrainiens ou occidentaux», a ainsi déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby au cours d'un point de presse. Et d'ajoutant : «Nous avons des informations selon lesquelles les Russes veulent probablement fabriquer un prétexte pour une invasion, ce qui correspond tout à fait à leurs façons de faire». «L'une des options est que le gouvernement russe, nous le pensons, prépare une fausse attaque de soldats ou d'agents de renseignement ukrainiens contre le territoire russe ou des russophones [d'Ukraine]», a-t-il encore dit.

Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, selon l'AFP, a ajouté que les Etats-Unis ne savaient pas si Moscou avait décidé de mettre ce plan présumé en œuvre.

Or, outre les démentis formels des autorités russes, ni John Kirby ni Ned Price n'ont présenté de preuve de leurs assertions, comme le relève notamment l'agence de presse française. Et Ned Price, questionné avec insistance par la presse sur l'absence de preuves à l'appui de ses dires, a expliqué que ses informations provenaient des services de renseignements, sans plus de détail.

Mi-janvier déjà, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, invoquant des informations du renseignement américain, avait accusé sans preuve la Russie de «jette[r les bases pour avoir la possibilité de créer de toutes pièces un prétexte pour une invasion» de l'Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe a balayé ces allégations «dénuées de preuves».