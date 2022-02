«Convoi de la liberté» : des provinces du Canada allègent certaines restrictions sanitaires

Des provinces canadiennes ont annoncé le 8 février un allègement des restrictions sanitaires, comme le réclamaient les manifestants du fameux «convoi de la liberté» qui occupent Ottawa. Le pass vaccinal sera néanmoins maintenu au Québec

La Saskatchewan, province du centre du Canada, et le Québec ont annoncé le 8 février des allègements des restrictions sanitaires, réclamés par les manifestants qui occupent la capitale fédérale Ottawa et certaines autoroutes du pays depuis plus de dix jours.

«Il est temps que les exigences de preuve de vaccination prennent fin», a déclaré le Premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe, regrettant les «divisions» que cette dernière a créée dans les familles. Au Canada, les questions de santé sont de la compétence des provinces, qui fixent les règles sanitaires. Le passeport vaccinal, obligatoire jusqu'à présent dans les entreprises, commerces et lieux publics de la province, sera abandonné le 14 février. «Les avantages ne l'emportent plus sur les coûts», a-t-il ajouté. L'obligation du port du masque dans les espaces publics intérieurs sera également levée à la fin du mois.

Au Québec, «le passeport vaccinal est là pour rester» malgré quelques assouplissements

A l'autre bout du pays, le Québec a lui aussi dévoilé – pour la première fois depuis la mise en place de nouvelles restrictions en décembre 2020 liée à la vague Omicron – un calendrier des allègements des mesures, après avoir observé une baisse des hospitalisations.

En trois semaines, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 3 400 à 2 400, selon le Premier ministre François Legault. «Il va falloir apprendre à vivre avec le virus», a-t-il expliqué, ajoutant : «Ça veut dire qu'il va falloir soi-même, [pour] chaque personne, évaluer ses risques.»

Après avoir été privés de rassemblements privés pendant un mois, les Québécois vont de nouveau pouvoir recevoir chez eux, les commerces seront autorisés à rouvrir à 100% de leur capacité et les activités sportives pourront reprendre. «Le passeport vaccinal est là pour rester», a toutefois prévenu le ministre de la Santé Christian Dubé, «comme le masque». Le Canada est secoué depuis fin janvier par un mouvement de protestation. Parti des camionneurs contraints d'être vaccinés pour passer la frontière avec les Etats-Unis, la contestation s'est étendue à l'opposition contre les mesures sanitaires, qui ont été très strictes dans le pays depuis le début de la pandémie.