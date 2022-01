Canada : le convoi de camionneurs opposés aux mesures sanitaires arrive à Ottawa

Près de six kilomètres de camions ont atteint le centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada, et le Parlement. Cette mobilisation vise à protester contre les mesures sanitaires, particulièrement l'obligation vaccinale pour les chauffeurs routiers.

Comme le rapportent les médias canadiens, des milliers de camions s'étendant sur environ six kilomètres sont arrivés le 29 janvier à Ottawa, atteignant le Parlement à coups de klaxons. Depuis plusieurs jours, les camions faisaient route vers la capitale canadienne afin de contester la vaccination obligatoire et les restrictions sanitaires pour ces professionnels de la route. Ils ont d'ailleurs été rejoints par des milliers de partisans.





Quelques photos à Ottawa de la manifestation. Impossible de donner une réelle perspective de la foule de milliers de personnes. Derrière l'esprit festif, une frustration face aux mesures sanitaires et une opposition aux vaccins. pic.twitter.com/jRChtKGejV — Rémi Authier (@RemAuthier) January 29, 2022

Plus de deux heures avant le début du défilé, le centre-ville d'Ottawa était déjà envahi par des dizaines de camions klaxonnant non-stop et des centaines de manifestants, a constaté une journaliste de l'AFP. L'agence de presse française a constaté des drapeaux canadiens en étendard, des pancartes «Liberté» et des slogans hostiles à Justin Trudeau.

Selon CBC, Justin Trudeau et sa famille auraient été évacués de leur logement

Sous les bureaux du Premier ministre Justin Trudeau, malgré le froid polaire, une foule est réunie dans le calme : des familles, des jeunes criant «Freedom» («liberté»), des personnes plus âgées avec des casseroles. Comme le rapporte CBC, Justin Trudeau et sa famille auraient même été évacués de leur résidence pour des raisons de sécurité.

«La manifestation, jusqu'à maintenant pacifique, prend même des airs très festifs par endroits», note d'ailleurs Radio Canada.

Depuis la mi-janvier, le Canada et les Etats-Unis imposent la vaccination aux camionneurs qui traversent la frontière entre les deux pays, la plus longue du monde avec près de 9 000 kilomètres.

Les chauffeurs non vaccinés doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours. Cette mesure, en vigueur depuis le 15 janvier, a suscité une levée de boucliers chez les chauffeurs de poids lourds canadiens, les poussant à organiser un convoi national afin d'exprimer leur désaccord.

En quelques jours, le mouvement a pris de l'ampleur et de nombreux autres convois ont rejoint le mouvement, encombrant le 29 janvier au matin les routes autour de la capitale fédérale.

Les participants à l'action avaient même reçu le soutien du milliardaire américain et patron de Tesla Elon Musk, qui a twitté le 27 janvier : «Les camionneurs canadiens assurent.»