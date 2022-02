Maria Zakharova s'inquiète du «respect sélectif» de la liberté des médias en Occident

Ces derniers jours, le régulateur des médias d'Allemagne a interdit la diffusion de RT en allemand dans le pays, et l'Arcom (ex-CSA) a été saisi en France au sujet de RT France. La porte-parole de la diplomatie russe a exprimé son inquiétude.

Lors de son point presse du 4 février, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a dénoncé «une véritable guerre» menée contre RT, alors que des annonces de restrictions ou procédures visant des déclinaisons du média dans plusieurs pays occidentaux sont survenues récemment.

«La situation autour des bureaux de RT en France, en Allemagne et dans un certain nombre d’autres pays occidentaux qui se considèrent comme des modèles de la démocratie fait penser que si ce n’est pas une attaque coordonnée contre le diffuseur russe, alors au moins, ce sont des manifestations homogènes du respect sélectif des principes de protection de la liberté des médias et du pluralisme des opinions», a déclaré la porte-parole, dans des propos rapportés sur Twitter par le ministère russe des Affaires étrangères.

Le 2 février, le régulateur allemand des médias (MABB) a annoncé l'interdiction de la diffusion dans le pays de la chaîne de RT en allemand (RT DE), qui avait été lancée le 16 décembre et était déjà privée de distribution satellitaire – une mesure pour laquelle la Russie a d'ores et déjà annoncé des mesures de rétorsion.

En France, dans son numéro du 3 février, le magazine Challenges a rapporté que l'Arcom (ex-CSA) avait «ouvert une instruction sur le traitement de l'information par RT France». En cause ? «Plusieurs associations ont signalé des manquements dans la couverture de crises, comme celles des "gilets jaunes" ou celles en Syrie et en Centrafrique», rapporte l'hebdomadaire, sans fournir plus de détails. Contacté par RT France, l’Arcom a déclaré cet après-midi avoir «été saisie au sujet de programmes diffusés par la chaîne RT France, comme elle l’est régulièrement pour les chaînes de télévision relevant de sa compétence». L’analyse de ce dossier est en cours, a précisé l'autorité de régulation des médias, tout en ajoutant : «La chaîne RT sera amenée à présenter ses observations si la procédure l’exige, dans le respect du principe du contradictoire.»

Ces dernières années déjà, les médias RT – et notamment RT France – ont dû faire faire face à de nombreuses mesures discriminantes à leur égard, de la part des autorités étatiques occidentales mais également des géants du web américains.