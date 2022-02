Tensions autour de l'Ukraine : Macron va parler à Biden et n'exclut pas d'aller en Russie

Le président français a annoncé ce 2 février qu'il allait s'entretenir de la crise autour de l'Ukraine avec son homologue américain Joe Biden «dans les prochaines heures» et qu'il n'excluait pas de se rendre à Moscou pour discuter de ce dossier.

«Je n'exclus rien parce que je pense que le rôle de la France, tout particulièrement avec la présidence [du Conseil de l'Union européenne] ce semestre, est d'essayer de construire cette solution commune» : c'est en ces termes que le président français Emmanuel Macron a évoqué, ce 2 février en début de soirée à Tourcoing (Nord), ses prochaines initiatives pour contribuer à réduire les tensions internationales autour de l'Ukraine.

Il n'y aura pas d'ordre de sécurité et de stabilité pour notre Europe si les Européens n'ont pas la capacité de se défendre [et celle] de construire une solution commune avec tous leurs voisins dont les Russes

Le chef d'Etat a fait savoir qu'il allait s'entretenir sur la crise autour de l'Ukraine avec son homologue américain Joe Biden «dans les prochaines heures», et a indiqué qu'un éventuel déplacement en Russie, et peut être à Kiev, dépendrait «de l'avancée [des] discussions dans les prochaines heures», selon des propos rapportés par l'AFP.

«Il n'y aura pas d'ordre de sécurité et de stabilité pour notre Europe si les Européens n'ont pas la capacité de se défendre [et celle] de construire une solution commune avec tous leurs voisins dont les Russes», a martelé le président de la République.

L'Ukraine est actuellement au cœur de tensions entre Occident et Russie.

Depuis plusieurs semaines, les Etats-Unis et certains de leurs alliés accusent Moscou d'envisager une invasion de l'Ukraine, ce que les autorités russes démentent formellement. La Russie exprime quant à elle ses inquiétudes quant à l'extension de l'OTAN vers l'est et la perspective de la livraison de certains armements à l'Ukraine, son voisin.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont échangé par téléphone le 31 janvier, au sujet notamment de la crise autour de l'Ukraine. Les deux chefs d'Etat avaient convenus de poursuivre les contacts par téléphone mais aussi, selon le Kremlin, d'étudier «la possibilité» de se rencontrer en personne.