Coopération énergétique, sécurité européenne... Viktor Orban rencontre Vladimir Poutine à Moscou

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban se rend ce 1er février à Moscou, où il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine, afin de discuter notamment de coopération commerciale, économique et énergétique, ainsi que de sécurité européenne.

Le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban est l'invité du chef d'Etat russe Vladimir Poutine, ce 1er février à Moscou.

Les deux dirigeants doivent discuter selon le Kremlin de coopération bilatérale dans les domaines commercial, économique, énergétique, culturel et humanitaire, mais aussi de la sécurité en Europe – sujet actuellement dominé par les tensions entre Occident et Russie autour de l'Ukraine. En raison précisément de ces tensions, l'opposition hongroise avait appelé Viktor Orban à annuler sa visite à Moscou : «Une telle rencontre amicale est particulièrement nocive et contraire à nos intérêts nationaux [car elle suggère que] les Etats membres de l'OTAN et de l'UE ne sont pas unis dans leur rejet des propositions de Poutine», avait accusé l'opposition hongroise, dans un communiqué commun cité par l'AFP.

Pour autant, lors d'un rassemblement de conservateurs européens à Madrid le week-end passé, le Premier ministre hongrois avait affirmé que l'Ukraine, «pour nous en Europe centrale, est un sujet très important» et qu'il souhaitait «la paix et la désescalade» à ce sujet. Dans ce contexte, Budapest s'oppose à l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN sur son territoire, jugeant que cela n'est pas «approprié» dans la mesure où la Hongrie «a déjà créé une telle force nationale, développé de telles capacités nationales». Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto avait ainsi dit ne pas vouloir d'une «nouvelle guerre froide», au sujet de discussions sur une demande américaine de déploiement de troupes de l'Alliance en Hongrie.

Au-delà des questions géopolitiques, la coopération entre Budapest et Moscou est étroite : la Hongrie a, par exemple, été le premier pays de l'Union européenne à donner son feu vert à l'utilisation du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V, qui n'est toujours pas reconnu à ce jour par l'Agence européenne des médicaments (EMA).