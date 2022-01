«Pas approprié» : la Hongrie refuse l'envoi de troupes supplémentaires de l'OTAN sur son territoire

Le ministre de la Défense hongrois a exprimé son opposition au renforcement de l'OTAN sur son territoire dans le cadre des tensions entourant l'Ukraine. Il a également confirmé l'opposition de Budapest à une éventuelle adhésion à l'Alliance de Kiev.

Dans une interview accordée le 27 janvier au média hongrois InfoRadio, le ministre de la défense magyar Tibor Benko a déclaré que son pays ne demandait pas de renforts de troupes de l'OTAN sur son territoire, et qu'il s'opposait à une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique.

Le ministre a affirmé que les Etats-Unis et l'OTAN ont négocié des déploiements supplémentaires de troupes avec tous les Etats membres de l'Alliance limitrophes de la Russie ou de l'Ukraine. Budapest estime toutefois que sa propre armée est capable d'assurer toute la sécurité dont elle a besoin, sans l'aide des troupes de l'OTAN.

Nous ne demandons pas que des renforts de l'OTAN soient déployés ici

Tibor Benko s'est exprimé sur la situation en ces termes : «La Hongrie a déjà créé une telle force nationale, développé de telles capacités nationales que, dans la situation actuelle, il n'est pas nécessaire de compter sur d'autres forces et troupes étrangères [...] Nous ne considérons pas qu'il soit approprié - et nous ne demandons pas - que des renforts de l'OTAN soient déployés ici. Nous pouvons nous en charger.»

Le 28 janvier, le président américain Joe Biden avait déclaré à des journalistes qu'il comptait envoyer «prochainement» un petit nombre de militaires américains en Europe de l'Est.

Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de vives tensions entre l'Occident et Moscou autour de la sécurité en Europe. Depuis plusieurs semaines, Washington et certains de ses alliés accusent la Russie d'envisager une invasion du territoire ukrainien, ce que Moscou dément catégoriquement. La Russie, de son côté, exprime ses craintes quant à sa sécurité, liée à l'extension de l'OTAN vers l'est et à la perspective de livraisons d'armements offensifs à l'Ukraine, pays voisin. Dans ce contexte, Moscou a proposé à Washington et à l'OTAN des traités prévoyant un renoncement de l'Alliance atlantique à tout élargissement à l'est et un retour à l'architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la guerre froide. Les Occidentaux refusent à ce jour les exigences russes, invoquant le caractère défensif de l'Alliance atlantique d'une part, et la souveraineté des Etats, devant rester libres de choisir leurs alliances, d'autre part.

La Hongrie confirme son opposition à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN

Le ministre a également réaffirmé l'opposition de la Hongrie aux aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN – une potentielle future adhésion qui constitue «une ligne rouge» pour Moscou, comme l'avait récemment fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Si Budapest était initialement favorable à cette adhésion, sa position a changé lorsque Kiev a fait preuve d'un comportement «inacceptable» pour un membre potentiel de l'Alliance, a expliqué Timor Benko. «L'Ukraine a agi contre les Hongrois vivant en Transcarpathie, et s'est comportée de manière inacceptable pour l'Alliance. Après cela, le gouvernement maintient la position selon laquelle l'Ukraine n'est pas prête à adhérer, car elle ne répond pas aux normes de l'OTAN», a-t-il expliqué.

Les relations entre l'Ukraine et la Hongrie se sont détériorées après l'adoption par Kiev d'une loi controversée sur l'éducation qui limitait fortement le droit des minorités ethniques à recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Fin 2018, la dispute s'est intensifiée lorsque les médias ukrainiens ont diffusé des images censées montrer un consul hongrois remettant des passeports du pays à des membres de la minorité hongroise vivant dans l'ouest de l'Ukraine. Le scandale – aggravé par le fait que la détention de la double nationalité est techniquement illégale en vertu de la loi ukrainienne – a entraîné l'expulsion de diplomates.