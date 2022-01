«L'épidémie de coronavirus pourrait durer encore deux ou trois ans», selon le Premier ministre belge

«On doit se préparer au fait que l'épidémie de coronavirus pourrait durer encore deux ou trois ans», a déclaré le dirigeant belge Alexander De Croo, qui n'a pas écarté la possibilité de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, comme en France.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo s'est prêté au jeu de la prospective sanitaire, et il n'est pas vraiment optimiste. «Les prévisions restent toujours compliquées mais en tant qu'autorités publiques, on doit se préparer au fait que l'épidémie de coronavirus pourrait durer encore deux ou trois ans», a-t-il expliqué dans un entretien publié par Le Soir le 8 janvier.

Comme ses voisins européens, la Belgique fait face à une flambée des cas de Covid-19 liés au variant Omicron, mais sur ce point, le chef du gouvernement belge s'est permis de relativiser la gravité de la cinquième vague : «Cette phase de la pandémie est différente mais, bien évidemment, si on voit un impact sur les soins intensifs, il faudra intervenir. Mais pour l'instant, l'occupation des lits descend», a-t-il développé, tout en restant prudent sur les variations du virus. «Les connaissances acquises au fil des vagues nous ont forcés à réaliser que l'évolution n'était pas linéaire, qu'il y avait des effets de saisonnalité ou l'arrivée d'un variant. De temps en temps, malheureusement, la nature nous oblige à faire marche arrière», a-t-il ajouté.

Je pense pour ma part qu'il faut embêter le virus et pas embêter les gens

Concernant les mesures gouvernementales, Alexander De Croo a déclaré être dans l'obligation de s'adapter en fonction de ces inconnues. En conséquence, interrogé sur la possibilité pour la Belgique de transformer son pass sanitaire en pass vaccinal comme en France, il a répondu que cette solution était à «analyser». «Mais, quelle que soit la décision prise, il me paraît très important d'ajouter que le Covid Safe Ticket [pass sanitaire belge] est et doit rester un outil d'exception, temporaire», a-t-il affirmé.

En somme, le dirigeant belge a expliqué ne pas vouloir faire comme son homologue français Emmanuel Macron, qui a quelques jours plus tôt déclaré vouloir «emmerder» les non vaccinés contre le Covid-19. «Clairement, ce n'est pas mon vocabulaire», a réagi Alexander De Croo, mettant en garde contre «une politique de division qui consisterait à aller embêter une partie de la population». «Je pense pour ma part qu'il faut embêter le virus et pas embêter les gens», a-t-il poursuivi, ajoutant que «pour embêter le virus, il faut un maximum de gens qui se font vacciner». «Je continue à penser qu'il vaut mieux convaincre des gens que les obliger», a ajouté le dirigeant libéral flamand.