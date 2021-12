«Scandaleux», «honte» : la vente de Rafale aux Emirats arabes unis indigne à gauche

L’Elysée a annoncé le 3 décembre la vente de 80 Rafale aux Emirats arabes unis (EAU). Certaines personnalités de gauche pointent du doigt cet accord, notamment au regard du respect des droits de l'homme aux Emirats.

Après l'annonce de l'acquisition de 80 avions de combat Rafale – une commande record de 16 milliards d'euros pour cet avion de chasse – un certain nombre de personnalités à gauche ont exprimé leur indignation.

Pour le candidat écologiste (EELV) à la présidentielle, Yannick Jadot, «la France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits humains et dont la richesse s'est bâtie sur les énergies fossiles». «La France rayonnera quand sa politique étrangère sera exemplaire dans la lutte pour la liberté et la justice climatique», ajoute-t-il sur Twitter.

Les cadres d'EELV étaient d'ailleurs plusieurs à réagir, à l'instar du secrétaire national du parti, Julien Bayou. «Pour les beaux yeux (et les profits) de quelques vendeurs d'armes la France brade sa diplomatie et ses valeurs... Et se retrouve complice de fait de crimes au Yémen», commente-t-il sur les réseaux sociaux.

Le leader du Nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, trouve pour sa part «scandaleux» la vente et estime qu'il n'y a «vraiment pas de quoi être fier». «Faut interdire la vente d’armes et distribuer à la place médicaments et vaccins pour les populations des pays du sud», propose-t-il.

L'ancien proche de La France insoumise, l'avocat Juan Branco considère que «les contrats d'armement à la veille des élections, avec leur lot de rétrocommissions et de financements occultes» est un «classique de la plus pure corruption».

La section du Parti socialiste du Puy-de-Dôme note que ces 80 Rafale servent à «faire oublier [les] 12 sous-marins». «Cela valait le coup de s'asseoir sur un engagement en faveur des droits humains et des libertés fondamentales», poursuit le tweet.