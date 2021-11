Russie : quatre municipalités instaurent un confinement obligatoire pour les non vaccinés

En Russie, quatre municipalités de Sibérie occidentale ont instauré un confinement obligatoire pour les personnes non vaccinées. Cette mesure est la dernière d'une série visant à durcir les restrictions sanitaires déjà en vigueur dans le pays.

D'après une information rapportée par l'agence de presse russe Ria Novosti, quatre municipalités du district autonome des Khantys-Mansis – Iougra (Sibérie occidentale) en Russie ont instauré un confinement obligatoire pour les personnes non vaccinées.

Un communiqué du gouvernement régional indique qu'à partir du 22 novembre et jusqu'au 5 décembre 2021, «le confinement obligatoire est imposé pour [tous] les citoyens» des villes de Nefteiougansk, Niagan, Ouraï, et Kondinski ainsi que plusieurs villages environnants. Mais le texte précise ensuite que les personnes vaccinées contre le Covid-19 et celles précédemment contaminées par le virus sont exemptées de ces mesures, à condition de disposer d’un code QR valide prouvant leur vaccination ou de présenter un document certifié par un médecin disant qu’ils ont déjà contracté la maladie au cours des six derniers mois.

Tous les événements culturels et sportifs ont été suspendus et les rassemblements publics sont strictement interdits. Les restaurants et les salles de sport sont tenus de fermer la nuit. Les cours en formation continue délivrés dans les établissements scolaires sont également suspendus.

Avec cette mesure, le district des Khantys-Mansis – Iougra devient la première région de Russie à mettre en place un confinement obligatoire pour les personnes non vaccinées.

Un chiffre des contaminations en baisse mais qui reste élevé

Même s'il décroit le nombre de contaminations reste élevé. Au 22 novembre, 35 681 cas de coronavirus ont été détectés lors des dernières 24 heures et 1 241 décès ont été enregistrés. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Russie a atteint son plus bas niveau depuis le 24 octobre.

Pour faire face à la pandémie, les autorités ont instauré des mesures de restrictions comme la mise en place de pass sanitaires ou le renforcement du télétravail. Au Tatarstan, les personnes âgées de 18 ans ou plus qui souhaitent prendre les transports en commun devront présenter un code QR prouvant leur vaccination ou la preuve qu’elles ont déjà été infectées au cours des six derniers mois. Environ 37% des Russes présentent un schéma vaccinal complet à ce jour.