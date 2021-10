Covid-19 en Russie : la ville de Saint-Pétersbourg va progressivement imposer un pass sanitaire

Alors que la situation pandémique continue à se dégrader en Russie, la deuxième ville du pays va restreindre l'accès à divers événements et lieux à la possession d'un QR code, garantissant que l'on est vacciné ou que l'on est négatif au Covid-19.

Dans un contexte de flambée des contaminations au Covid-19 en Russie, la ville de Saint-Pétersbourg a décidé de nouvelles mesures restrictives visant à endiguer la pandémie. Ainsi, selon des informations rapportées le 18 octobre par l'agence Ria Novosti, à partir du 1er novembre, l’accès aux expositions et événements sportifs de plus de 40 personnes devra se faire sur présentation d'un QR code, attribué aux personnes vaccinées, possédant un test PCR négatif récent ou ayant contracté le Covid au cours des six derniers mois. En outre, toujours à partir du 1er novembre, les salariés de plus de 60 ans sans QR code devront passer au télétravail.

Par la suite, à partir du 15 novembre, l'obligation de présenter ce QR code sera étendue aux piscines, aux théâtres, aux cinémas, aux musées et à toutes les expositions. A partir du 1er décembre, enfin, elle concernera les restaurants et les commerces (hors magasins d'alimentation et pharmacies).

La Russie a enregistré le 19 octobre un nouveau record de décès journaliers au Covid-19 avec 1 015 nouveaux décès en 24 heures, ce qui porte le bilan officiel des morts liées à la maladie à 225 325.

Actuellement, environ 35% des Russes ont reçu deux doses de vaccin contre le nouveau coronavirus, selon l'AFP, malgré des appels réguliers des autorités à se faire vacciner. Ce 19 octobre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a d'ailleurs déclaré à la presse sur ce thème : «On a l'habitude de blâmer l'Etat pour tout. Mais en même temps, il faut que la position des citoyens du pays soit plus responsable.»