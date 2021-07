Refuser de se faire vacciner contre le Covid-19 est un «péché» pour l'Eglise orthodoxe russe

Le porte-parole de l'Eglise orthodoxe de Russie n'a pas été tendre avec les non-vaccinés, estimant qu'ils devraient se repentir toute leur vie. Il a dénoncé l'égoïsme de ces derniers.

Intervenant sur la chaîne de télévision Rossia-24 le 7 juillet, le chef du département des relations extérieures de l'Eglise orthodoxe de Russie, le métropolite Hilarion, a expliqué que ses paroissiens se repentaient régulièrement de ne pas avoir été vaccinés. Il a à ce titre affirmé qu'ils se sentaient coupables d'avoir transmis le virus et potentiellement causé des décès.



«Ils viennent et disent : "Comment suis-je censé vivre avec ça maintenant ?" Et c'est même difficile pour moi de dire comment vivre avec ça», a expliqué le dignitaire religieux.

«Toute ta vie, tu dois réparer le péché que tu as commis», a-t-il poursuivi à destination des non-vaccinés, car pour lui : «Le péché est de penser à soi au lieu de penser aux autres.» «Nous sommes responsables – chacun de nous – non seulement de nous-mêmes et pas seulement de nos proches, mais aussi de tous ceux qui entrent en contact avec nous», a ajouté le métropolite.

Ces derniers mois, l'Eglise a multiplié ses appels à soutenir le programme de vaccination du gouvernement. Le métropolite Hilarion a régulièrement parlé à la télévision de la nécessité de suivre les règles et de prendre des précautions pour éviter l'infection.

En juin, le religieux a en outre exprimé son «attitude positive» envers l'initiative du gouvernement d'imposer la vaccination obligatoire aux personnes travaillant dans le secteur des services. «Bien sûr, il est souhaitable de respecter le principe du volontariat par rapport aux vaccinations», a-t-il concédé. «Mais il y a aussi le principe de la responsabilité des gens pour la vie des autres», a nuancé le porte-parole.

Sur fond de diffusion rapide du variant Delta en Russie, la ville de Moscou, suivie par une quinzaine de régions, a introduit ces dernières semaines des mesures telles que le retour du télétravail pour une partie des employés, la vaccination obligatoire dans les services à la personne ou encore la création d'un pass sanitaire pour aller au restaurant.

Au cours des dernières 24 heures en Russie, le 6 juillet, 23 378 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans 85 régions et 737 décès ont été enregistrés.