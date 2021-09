La France rappelle ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour consultations

La France a rappelé pour consultations ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie à cause de la «gravité exceptionnelle» de l'annonce du partenariat stratégique entre Washington, Londres et Canberra.

«A la demande du président de la République, j’ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie.

Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l’Australie et les Etats-Unis», déclare le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Selon l'AFP, c'est la première fois qu'une telle décision est prise vis-à-vis de ces deux pays.

Depuis l'annonce le 15 septembre du partenariat sécuritaire, baptisé Aukus – qui prévoit que Washington et Londres aident Canberra à se doter de sous-marins nucléaires d'attaque – et l'annulation par l'Australie du contrat prévoyant la fourniture d'une douzaine de sous-marins conventionnels pour plusieurs dizaines de milliards d'euros, la France ne décolère pas à l'encontre des Etats-Unis et de l'Australie.

Jean-Yves Le Drian a dénoncé le 16 septembre un «coup dans le dos» de l'Australie, et une décision «brutale» du président américain Joe Biden. La France a également annulé une soirée de gala prévue le 17 septembre au soir pour commémorer l'anniversaire de la bataille de Chesapeake Bay, décisive dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis, conclue par une victoire de la flotte française sur la flotte britannique, le 5 septembre 1781.

Détails à suivre...