Accusé de 4 viols, le champion de foot français Mendy placé en détention provisoire en Angleterre

L'international français Benjamin Mendy, défenseur de Manchester City, a été placé en détention provisoire par la police britannique après avoir été accusé de quatre viols et d'agression sexuelle. Son club l'a immédiatement suspendu.

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, âgé de 27 ans, a été accusé le 26 août de quatre viols et d'une agression sexuelle. Après avoir été placé en détention provisoire par la police, son club l'a suspendu. Les faits, dénoncés par trois personnes de plus de 16 ans, se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021, ont expliqué les autorités dans un communiqué.

«Mendy [...] a été placé en détention provisoire, dans l'attente de sa présentation devant le tribunal de Chester, le vendredi 27 août», a précisé la police du Cheshire (nord-ouest). Elle a ajouté que «l'enquête est en cours et [que] Mendy a droit à un procès équitable», demandant notamment à la presse d'éviter tout article ou commentaire «qui pourrait nuire à la procédure en cours».

Quelques minutes avant que la police n'annonce l'objet de la plainte, le club de Manchester City, où il évolue depuis 2017, avait annoncé la suspension du joueur, sans révéler l'objet de l'enquête dont il était la cible. «Manchester City peut confirmer qu'après sa mise en accusation par la police ce jour, Benjamin Mendy a été suspendu pour la durée de l'enquête», écrivent les Citizens dans un communiqué.

Une carrière en pointillé

«L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club ne peut, pour cette raison, pas faire d'autres commentaires, tant qu'elle ne sera pas achevée», ajoute le club mancunien. Pour recruter Mendy, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Manchester City avait déboursé 52 millions de livres (près de 60 millions d'euros), faisant à l'époque du jeune latéral gauche français le défenseur le plus cher de l'histoire.

Il avait déjà fait les délices des tabloïds lors de la saisie de sa Lamborghini Aventador SVJ d'une valeur de plus de 500 000 euros à l'automne 2020, qu'il conduisait sans permis ni assurance. Il avait finalement plaidé coupable et été condamné à un peu plus de 1 000 euros d'amende.

Les accusations de viols visant les joueurs de football ne sont pas rares. En mai 2013, le Français Loïc Rémy, alors joueur du club londonien de Queen's Park Rangers, avait été interpellé par la police et placé en garde à vue pour le viol collectif d'une femme. Les poursuites avaient finalement été abandonnées au mois de février suivant, deux mois après que l'attaquant français Bafetimbi Gomis eut aussi bénéficié d'un non-lieu en France pour des accusations similaires.

Les plus grandes stars ne sont pas épargnées, Neymar ayant obtenu le classement sans suite d'une plainte au Brésil par une femme qui l'accusait d'avoir abusé d'elle en mai 2019 dans un hôtel parisien. Parfois, les affaires se sont soldées par des accords financiers. Cristiano Ronaldo avait ainsi accepté de payer 375 000 dollars (320 000 euros) en 2010 à une ancienne mannequin américaine, Kathryn Mayorga, âgée de 35 ans, qui l'avait accusé de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Bien que la justice ait clos le volet pénal de l'affaire, elle continue à lui réclamer plusieurs dizaines de millions d'euros de dommages et intérêts, selon des documents judiciaires publiés par la presse en avril.

Mais il y aussi eu des condamnations fermes comme celle du Brésilien – et ancien joueur de Manchester City – Robinho, condamné en appel en décembre 2020 à neuf ans de prison par un tribunal de Milan pour le viol en réunion d'une jeune Albanaise de 23 ans, alors qu'il évoluait au Milan AC. Actuellement au Brésil, le joueur n'a jamais été arrêté pour purger sa peine.