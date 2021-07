Pour Moscou, Joe Biden se trompe «fondamentalement» sur la Russie

Moscou a répondu aux accusations du président américain, qui avait jugé Vladimir Poutine «encore plus dangereux» en raison des problèmes qu'il impute à l’économie russe. Les deux pays poursuivent toutefois des négociations à Genève.

Le Kremlin a estimé le 28 juillet que le président américain Joe Biden se trompait «fondamentalement» dans son analyse de la Russie. Le porte-parole Dmitri Peskov a en effet déclaré aux journalistes : «La Russie est une puissance nucléaire, mais une puissance nucléaire très responsable [...] et oui, nous avons un vaste secteur pétrolier et gazier. Mais affirmer que la Russie n'a rien d'autre est fondamentalement faux.»

Dmitri Peskov a également assuré que la Russie n'avait «pas la moindre intention d'interférer dans les processus électoraux dans d'autres pays».

Ces déclarations font suite aux accusations du chef d'Etat américain du 27 juillet. Accusant Moscou de chercher à perturber les élections législatives de 2022 aux Etats-Unis en répandant la «désinformation», Joe Biden a en effet estimé que son homologue russe Vladimir Poutine avait «un vrai problème» puisqu'il serait «à la tête d'une économie qui a des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d'autre». «Cela le rend encore plus dangereux selon moi», a ajouté Joe Biden.

Ces échanges interviennent alors que Moscou et Washington poursuivent le 28 juillet à Genève le dialogue stratégique entamé par Vladimir Poutine et Joe Biden en juin lors d'un sommet. La réunion, qui se déroule à huis clos et en l'absence des médias entre hauts responsables diplomatiques des deux pays, doit porter sur d'épineux dossiers liés au contrôle des armements.

Dmitri Peskov a malgré tout estimé, le même jour, que cette rencontre à Genève était «un signe positif». «Les contacts ont lieu et c'est un plus», a-t-il ajouté, tout en appelant à ne pas considérer ces négociations comme «le début d'une ère de partenariat» entre les deux pays.

La représentation américaine à Genève a diffusé deux images des chefs de délégation, où l'on voit Wendy Sherman et Sergueï Riabkov se cogner le coude en guise de salutation devant un drapeau américain et un drapeau russe. La deuxième image montre les deux diplomates, masqués, se faisant face.