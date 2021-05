10 Palestiniens tués et quelque 150 blessés dans des affrontements avec Tsahal en Cisjordanie

Lors de heurts opposant l'armée israélienne à des manifestants arabes en Cisjordanie occupée, dix Palestiniens ont été tués et environ 150 autres blessés lors de la seule journée du 14 mai.

Dix Palestiniens ont été tués dans la journée du 14 mai en Cisjordanie occupée dans plusieurs heurts avec l'armée israélienne, en marge d'une vaste journée de manifestations de colère, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé palestinien.

La plupart de ces Palestiniens ont été tués à balles réelles par l'armée israélienne lors de manifestations ayant dégénéré en affrontements dans plusieurs localités à travers la Cisjordanie, d'après la même source, qui a fait état d'environ 150 blessés.

Des manifestations se sont tenues ce jour-là dans plusieurs villes palestiniennes de Cisjordanie comme Naplouse, Qalqilya, Tulkarem et Jénine dans le nord, et Hébron dans le sud.

De nombreux rassemblements ont traditionnellement lieu à travers la Cisjordanie occupée le vendredi, jour de repos hebdomadaire, pour protester contre l'expansion des colonies israéliennes, illégales au regard du droit international. Ce 14 mai, les manifestations dénoncent également les frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne de Gaza qui ont débuté le 10 mai en riposte à des tirs de roquettes.

Environ 475 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, territoire où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens.

Escalade de violences entre Israël et le Hamas autour de Gaza

Ces événements surviennent sur fond d'une escalade militaire inédite depuis 2014 entre Israël et le mouvement palestinien Hamas et ont fait plus de 100 morts à Gaza et neuf côté israélien, depuis environ une semaine. La menace d'expulsion de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est au profit de colons juifs s'est traduite par un pic de tensions il y a quelques semaines, avant de virer à l'affrontement entre Palestiniens et Israéliens sur l'esplanade des Mosquées, puis en reprise du conflit Hamas-Israël.

Des violences ont également éclaté dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives telles que Lod. Depuis lundi 10 mai, huit Palestiniens ont ainsi été tués dans ces affrontements, d'après des sources palestiniennes.