Italie : heurts entre restaurateurs et forces de l'ordre lors d’une manifestation anti-confinement

Des centaines de restaurateurs et de propriétaires de bars et d'entreprises se sont rassemblés à Rome pour protester contre les restrictions anti-Covid et demander la réouverture de leurs entreprises. La police est intervenue.

Le 6 avril 2021, des centaines de restaurateurs et de propriétaires de bars et d'entreprises se sont rassemblés à Rome sur la piazza di Monte Citorio, devant la chambre des représentants, pour protester contre les restrictions anti-Covid et demander la réouverture de leurs entreprises. Venus à l’appel du Mouvement des entreprises italiennes, certains manifestants portaient des fers et des chaînes. Des échauffourées avec la police ont eu lieu.

«Nous nous sommes mis des chaînes parce que nous ne pouvons pas aller de l'avant et accepter cette situation. Nous voulons récupérer nos emplois et notre liberté», a déclaré un manifestant. «Nous demandons la fin immédiate du confinement national Nous demandons la fin immédiate [du classement par couleur] des différentes régions. Et nous demandons l'ouverture immédiate, sans restriction de personnes ou de durée, de toute activité commerciale. Indépendamment des statistiques liées à la maladie», a-t-il poursuivi.

Du 3 au 5 avril, le gouvernement italien avait mis en œuvre un confinement national de trois jours afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Cette mesure visait à décourager les rassemblements et les réunions lors du weekend de Pâques, alors que le pays connaît un pic de nouvelles infections. Depuis le début de l'épidémie, plus de 3 690 000 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en Italie, entraînant jusqu'à présent environ 120 000 décès liés au virus.