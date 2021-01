Vaccin : la Bolivie enregistre le vaccin russe Spoutnik V et va en acquérir 5,2 millions de doses

Le fonds souverain russe a annoncé que la Bolivie avait accordé une autorisation d'urgence à l'utilisation du vaccin Spoutnik V contre le Covid-19. Le président bolivien a annoncé l'acquisition de 5,2 millions de doses d'ici la fin du mois de mai.

Après l'Argentine et le Venezuela, la Bolivie adopte le vaccin russe contre le Covid-19. La Bolivie a ainsi accordé une autorisation d’urgence pour l’utilisation de Spoutnik V, a annoncé le 6 janvier le fonds souverain russe RDIF.

Le vaccin a été enregistré par le régulateur bolivien sur la base des résultats des essais cliniques de phase 3 en Russie, sans essais supplémentaires en Bolivie, a fait savoir le RDIF dans un communiqué.

Le fonds russe avait déclaré le 30 décembre qu'il avait accepté de fournir à la Bolivie un nombre suffisant de doses de son vaccin pour vacciner à deux reprises 2,6 millions de personnes.

«Au cours de ce mois, un premier lot de vaccins Spoutnik V arrive et entre mars et mai, jusqu'à 5,2 millions de doses seront acheminées», a confirmé le président bolivien Luis Arce sur son compte Twitter. «Nous faisons un effort pour acquérir des tests de diagnostic et des vaccins, afin que les municipalités n'en assument pas le coût», a-t-il en outre précisé.

En el transcurso de este mes llega un primer lote de vacunas Sputnik-V y entre marzo y mayo se completarán hasta 5,2 millones de dosis. Estamos haciendo un esfuerzo al adquirir pruebas de diagnóstico y vacunas, para que los municipios no asuman el costo. — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 7, 2021

Le 30 décembre 2020, le RDIF et le Centre d'approvisionnement de la santé (CEASS) de Bolivie ont annoncé l'accord pour fournir au pays 5,2 millions de doses de Spoutnik V suffisantes pour vacciner 2,6 millions de personnes. La fourniture du vaccin à la Bolivie devrait être facilitée par les partenaires internationaux du RDIF en Inde, en Chine, en Corée du Sud et dans d'autres pays, a détaillé le fonds russe. L’accord permettra à plus de 20% de la population bolivienne d’accéder au vaccin.

Le RDIF assure que l'efficacité du vaccin est de 91,4% selon les résultats de la troisième et dernière analyse des points de contrôle des données des essais cliniques de phase 3 russes obtenus 21 jours après l'administration de la première dose à des volontaires. L'organisme russe assure par ailleurs que le vaccin a démontré une efficacité de 100% contre les cas graves de coronavirus.