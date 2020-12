Donald Trump est l'homme le plus admiré des Etats-Unis, selon un sondage

Un sondage indique que le président sortant est désormais l'homme qu'admirent le plus les Américains. Il détrône Barack Obama, dont l'épouse Michelle demeure la femme la plus admirée du pays.

Selon un sondage réalisé par Gallup publié le 29 décembre, Donald Trump est l'homme le plus admiré des Etats-Unis. Il détrône ainsi Barack Obama, qui détenait ce titre depuis 12 ans. Son épouse Michelle reste néanmoins en tête du classement féminin.

18% des personnes interrogées ont déclaré que le président sortant est la personnalité vivante de sexe masculin qu'ils admirent le plus, un chiffre qui monte à 48% chez celles se déclarant proches du parti républicain. S'ensuivent son prédécesseur Barack Obama (15%), son successeur Joe Biden (6%) et et le Dr Anthony Fauci, membre de la cellule de crise de l'administration Trump sur le coronavirus (3%). Les autres membres du top 10 sont le pape François, l'entrepreneur Elon Musk, le sénateur démocrate Bernie Sanders, l'homme d'affaires et philanthrope Bill Gates, le joueur basketball LeBron James, et le Dalaï-Lama.

Parmi les 1 018 personnes ayant répondu à l'enquête, 21% n’ont donné aucune réponse et 11% ont nommé un ami, ou un membre de leur famille en tant que personne qu’ils admirent le plus, comme le rappelle le Huffington Post.

En ce qui concerne la femme la plus admirée des Etats-Unis, Michelle Obama conserve la première place avec 10% des voix des personnes sondées. Elle est suivi de la prochaine vice-présidente Kamala Harris (6%) et de l'actuelle première dame, Melania Trump (4%). Angela Merkel, la reine Elisabeth II et Greta Thunberg font partie du top 10.

Sondage réalisé par téléphone par Gallup entre le 1er et 17 décembre 2020 sur 1 018 adultes de plus de 18 ans résidant dans les 50 Etats des Etats-Unis et dans le district de Columbia.