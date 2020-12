«Vous n’avez pas peur de poser des questions qui dérangent»: Vladimir Poutine salue les 15 ans de RT

Le réseau RT fête ses 15 ans ce 10 décembre. A cette occasion, le président russe a tenu à déclarer que RT constituait une voix «respectée» dans le monde – mais aussi «la voix de la vérité que certains craignent et qu’ils préfèreraient faire taire».

«Il y a 15 ans [...] il était difficile d’imaginer dans quelle mesure ce projet allait bouleverser, enrichir, diversifier en matière d'information» : c'est avec ces mots que le président russe Vladimir Poutine a salué, ce 10 décembre, le quinzième anniversaire du réseau médiatique international RT.

«Tous les jours, des dizaines de millions de personnes dans de nombreux pays regardent et lisent RT. C’est une voix à laquelle on fait confiance, et qui est respectée», a déclaré le chef d'Etat, estimant qu'il s'agissait, aussi de «la voix de la vérité que certains craignent et qu’ils préfèreraient faire taire.» De fait, les différentes versions de RT font face à de multiples mesures restrictives de la part des Gafa et les autorités russes ont dénoncé, à diverses reprises, des pressions ou mesures d'exception exercées contre RT par les autorités de différents pays.

Pour Vladimir Poutine, le succès de RT réside, précisément, «dans le fait qu’elle s'en tient aux lois universelles du journalisme honnête, professionnel et libre, qui est traditionnellement caractérisé par le rejet de tout monopole d’information, censure ou souhait de s'arroger le droit de connaître la vérité absolue». «Ce n’est donc pas un hasard si RT coopère de manière fructueuse avec de grands noms de la politique mondiale, des personnalités publiques et des représentants des médias de différents pays dans le monde», ajoute le dirigeant russe.

Parmi les personnalités de renommée mondiale avec lesquelles RT collabore ou a travaillé, figurent notamment la star américaine du journalisme Larry King, l'ancien président équatorien Rafael Correa et le célèbre entraîneur de football Jose Mourinho (qui a couvert la Coupe du Monde de 2018). Mais aussi le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, qui a réalisé une série d'interviews pour RT en 2012.

«Vous n’avez pas peur de poser des questions qui dérangent, vous créez une plateforme pour des débats intenses, pour des opinions divergentes et parfois gênantes», a encore déclaré Vladimir Poutine, en écho aux slogans de RT : «Question more»/«Osez questionner».

Sous le nom de Russia Today, le réseau RT a commencé à émettre en anglais le 10 décembre 2005, 24h sur 24. Désormais, RT comprend huit chaînes, des sites d'information en six langues (anglais, russe, espagnol, arabe, allemand et, bien sûr, français) et une agence vidéo internationale, Ruptly.