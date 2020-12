RT fête ses 15 ans !

Si la chaîne RT France soufflera bientôt ses trois bougies, le réseau international RT fête, lui, ses 15 ans, et occupe, d'ores-et-déjà, une place de choix au sein du paysage médiatique mondial. Quelques chiffres et infos clés.

15 ans que le réseau RT bouscule le paysage médiatique international... et irrite en hauts lieux. «Nous sommes dans une guerre de l'information et nous perdons cette guerre [...] les Russes ont ouvert un réseau en langue anglaise. Je l'ai vu dans quelques pays et c'est très instructif», se lamentait en 2011 l'alors secrétaire d'Etat américaine, Hillary Clinton.

RT, à cette époque, était encore bien jeune : sous le nom de Russia Today, le réseau avait commencé à émettre en anglais le 10 décembre 2004, 24h sur 24. 15 ans plus tard, la famille s'est amplement élargie : RT comprend désormais huit chaînes, des sites d'information en six langues (anglais, russe, espagnol, arabe, allemand et, bien sûr, français) et une agence vidéo internationale, Ruptly.

Résultat : chaque semaine, selon les chiffres d'Ipsos, quelque 100 millions de personnes regardent RT dans 47 pays. Un large auditoire que le réseau médiatique a pu mobiliser en se distinguant éditorialement des grandes chaînes internationales, mais aussi, en ralliant à son projet des personnalités de renommée internationale, de la légende américaine du journalisme Larry King à l'ex-président équatorien Rafael Correa, en passant par le célèbre entraîneur de football Jose Mourinho.

En seulement 15 ans, RT s'est imposée comme un média de référence de par le monde. En témoignent ces quelques données :

la version en anglais de RT est l'une des trois chaînes d'information internationales les plus populaires en termes de vues sur les réseaux sociaux anglophones (source : Tubular Labs).

est l'une des en termes de vues sur les réseaux sociaux anglophones (source : Tubular Labs). RT en russe est le premier média en langue russe en termes de trafic (selon les évaluations mensuelles de Mediametrics)

En janvier 2020, RT, dans son ensemble, est devenue la première chaîne télévisée d'informations à franchir la barre des 10 milliards de vues sur YouTube.

Si RT a trouvé son public, elle a également vu son travail salué par des nominations et récompenses du monde des médias. RT a entre autres remporté le premier prix du Festival de télévision de Monte-Carlo dans la catégorie «Meilleur programme d’actualités 24 heures/24» et a été récompensée plusieurs fois dans le cadre des New York Festivals.

RT est en outre la seule chaîne russe à avoir été nominée à neuf reprises aux prestigieux Emmy Awards, notamment pour ses reportages sur la grève de la faim dans la prison américaine de Guantanamo (Cuba) en 2014 et sa couverture en 2012 des manifestations du mouvement Occupy Wall Street aux Etats-Unis.

Ces réussites, bien sûr, ne satisferont pas tout le monde – et si nombre de dirigeants se garderont de souhaiter bon anniversaire à RT cette année, nous savons qu'ils pensent très fort à nous...