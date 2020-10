Affaire Navalny : la Russie dénonce les accusations «inacceptables» de Paris et Berlin

La Russie dénonce les accusations de Paris et Berlin après la publication d'un communiqué commun des ministres français et allemand des Affaires étrangères concluant à une «responsabilité et une implication» russes dans l'affaire Navalny.

La diplomatie russe a fustigé le 7 octobre les accusations «inacceptables» de Paris et Berlin, qui ont dénoncé une «responsabilité et une implication» de la Russie dans l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny et menacé Moscou de sanctions.

«Au lieu de coopérer dûment avec la Fédération de Russie afin d'éclaircir les circonstances de ce qui s'est passé avec ce blogueur, les gouvernements allemand et français sont passés à des menaces et des tentatives de chantage à notre égard», a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué.

Un «responsabilité et une implication» russes selon Paris et Berlin

Plus tôt dans la journée, les ministres des Affaires étrangères des deux pays de l'Union européenne avaient accusé la Russie d'être impliquée dans la tentative d'empoisonnement de l'opposant russe dans un communiqué commun.

«Hier, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a confirmé les résultats des analyses effectuées par nos deux pays [...] Une tentative d’assassinat est intervenue sur le territoire russe, contre une figure de l’opposition russe, au moyen d’un agent neurotoxique militaire développé par la Russie [de type "Novitchok", Ndlr.]», pouvait-on notamment y lire.

Et les ministres allemand et français d'affirmer «qu’il n’existe pas d’autre explication plausible à l’empoisonnement de M. Navalny qu’une responsabilité et une implication russes».

Les deux pays ont par ailleurs fait savoir qu'ils «transmettront à leurs partenaires européens des propositions de sanctions additionnelles» contre «des personnes que nous considérons comme responsables de ce crime et de cette violation des normes internationales».

Détails à suivre...