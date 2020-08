L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa annonce sa décision de quitter le pays

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, la candidate à l'élection présidentielle biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, a expliqué avoir quitté le pays. Selon le ministère lituanien des Affaires étrangères, la femme politique se trouve en Lituanie.

Candidate malheureuse à l'élection présidentielle biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa a expliqué dans une vidéo diffusée sur YouTube avoir pris la «décision difficile» de quitter son pays. «J'ai pris cette décision seule [...] et je sais que beaucoup me condamneront, beaucoup me comprendront, beaucoup me haïront», a expliqué l'opposante, qui a récolté un peu moins de 10% à l'élection présidentielle, remportée par le président sortant Alexandre Loukachenko avec environ 80% des suffrages.

Dans un contexte de manifestations qui ont viré en affrontements, la femme politique avait fait savoir qu'elle contestait les résultats et demandait au chef de l'Etat de céder les commandes du pays. «Je me considère vainqueur de ces élections», avait encore affirmé Svetlana Tikhanovskaïa. De son côté, Alexandre Loukachenko avait qualifié cette dernière de «marionnette», ajoutant que des «tireurs de ficelle» basés à l'étranger cherchaient à «téléguider» la population. Il avait notamment cité la Pologne, la Grande-Bretagne, et la République tchèque.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Linas Linkevicius, a pour sa part affirmé que la candidate se trouvait dans son pays, par ailleurs membre de l'Union européenne et de l'OTAN. «Elle est arrivée en Lituanie et est en sécurité», a déclaré Linas Linkevicius.