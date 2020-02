Coronavirus : décès d'un premier Européen en Italie, inquiétude de l'OMS pour contenir l'épidémie

Un premier Européen est mort du coronavirus en Italie, dont les espaces publics ont été fermés dans onze villes. Alors que de nouveaux foyers d’infection apparaissent, l'OMS tire la sonnette d'alarme mais estime possible de contenir l'épidémie.

Alors qu'un premier Européen infecté par le coronavirus est décédé en Italie, le nombre de nouvelles contaminations chute en Chine mais double presque en Corée du Sud. Les foyers de coronavirus se multiplient avec un premier cas confirmé au Liban et en Israël, deux morts supplémentaires en Iran (quatre au total) et quelque 500 prisonniers contaminés en Chine. L'Organisation mondiale de la santé refuse pour l'instant de parler de pandémie, mais considère qu'il y a «des épidémies différentes, montrant des phases différentes».

Le coronavirus chinois a déjà fait plus de 2 200 morts et a contaminé plus de 75 000 personnes en Chine et plus de 1 100 ailleurs dans le monde, selon les chiffres officiels.