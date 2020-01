A l'appel de Vox, des milliers d'Espagnols manifestent contre le gouvernement d'union des gauches

Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes espagnoles, afin de dénoncer l'accord conclu entre le futur gouvernement de Pedro Sanchez et certains indépendantistes catalans. Ils répondaient à l'appel du parti de droite radicale Vox.

«España Existe» – «L'Espagne existe» : c'est à ce mot d'ordre que des milliers de personnes, selon l'agence AFP et la presse ibérique, ont manifesté dans plusieurs villes d'Espagne ce 12 janvier. A l'appel du parti de droite radicale Vox, ils entendaient dénoncer un gouvernement d'union des gauches «entre les mains des séparatistes».

Le gouvernement de coalition de Pedro Sanchez, réunissant le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et la formation de gauche radicale Podemos, a obtenu le 7 janvier la confiance des députés d'extrême justesse, grâce à l'abstention du parti séparatiste catalan ERC. En échange de son abstention, ce parti a obtenu des socialistes une prochaine négociation entre gouvernements central et catalans, destinée à trouver une solution au «conflit politique» dans cette région du nord-est de l'Espagne – un accord vigoureusement dénoncé par la droite et Vox.

Selon le site d'actualité espagnole Okdiario, le plus grand rassemblement de manifestants a eu lieu dans la capitale, Madrid, et s'est déroulé sans incident. Les mobilisations, rapporte le média, étaient emplies de drapeaux espagnols et de pancartes en faveur de l'unité du royaume ou dénonçant l'accord entre le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez et une partie des indépendantistes catalans.

© Alejandro Martinez Velez Source: Sputnik Des manifestants arborent des drapeaux espagnols et des pancartes en faveur de l'unité de l'Espagne, lors d'une mobilisation à l'appel de Vox le 12 janvier à Madrid.

Le chef de file de Vox, Santiago Abascal, a déclaré à l'occasion de cette journée de mobilisation : «Ce qui nous unit aujourd'hui, ce ne sont pas les idéologies, ce qui nous unit ici aujourd'hui, c'est l'Espagne, notre souveraineté et notre Constitution. Notre amour pour qui nous sommes [...] L'Espagne existe et n'est pas un mythe.»

«Vive l'Espagne !» et «Sanchez, démission !», ont scandé des manifestants à Logroño, dans la province de La Rioja, comme le rapporte entres autres exemples l'agence de presse privée Europa Press.

Gritos de "¡Viva España!" y "¡Sánchez, dimisión!" en la concentración 'España Existe' de Vox en Logroño (La Rioja) https://t.co/dbCPNhQja7pic.twitter.com/D3AhNBFGBL — Europa Press (@europapress) January 12, 2020

Les antennes locales du parti Vox ont diffusé sur les réseaux sociaux des images de mobilisations dans diverses villes, telles que Murcie (Murcie) ou Cordoue (Andalousie).

🗣️Miles de cordobeses han querido mostrar el amor por su Patria ante el Ayuntamiento de #Córdoba.

🇪🇸 #EspanaExiste12E así lo han demostrado más de dos mil españoles en la capital cordobesa. #EspanaExiste#voxpic.twitter.com/lxpyYzQ3zX — VOX Córdoba (@VoxCordoba) January 12, 2020

Des contre-manifestations contre les «fascistes»

L'agence Europa Press fait état de contre-manifestations, notamment à Barcelone, où quelque 200 personnes se sont réunies place Sant Jaume pour vitupérer contre le parti Vox, aux cris de «Dehors les fascistes» ou «Vous fascistes, vous êtes les terroristes».

Unas 200 personas se concentran en Barcelona contra la manifestación de Vox 'España existe'. Han cruzado insultos y cánticos con los participantes, a los que han gritado "¡Fuera, fascistas!" https://t.co/TU12f34ZIN — Europa Press (@europapress) January 12, 2020

De même, à Gérone (Catalogne), environ 300 personnes se sont mobilisées pour marquer leur opposition à la manifestation «L'Espagne existe». Une photographie d'Europa Press montre un groupe de personnes vêtues de noir, dont certaines ont le visage en partie masqué, brandissant notamment un fumigène et un drapeau antifa faisant référence à la Catalogne.

Le gouvernement de coalition PSOE-Podemos doit prêter serment le 13 janvier. Selon Pedro Sanchez, cité par l'AFP, ce gouvernement va« se nourrir d'idées différentes mais ira dans une seule direction. Il parlera de plusieurs voix mais toujours avec le même discours». Le chef du gouvernement a promis que la législature serait celle «du dialogue social, territorial, générationnel» afin que le pays, qui fait face depuis des années à une crise séparatiste en Catalogne, soit «une Espagne de la coexistence et non de la discorde et de la surexcitation».

Lire aussi : Opération franco-espagnole pour déloger des indépendantistes catalans qui bloquent l’autoroute A9